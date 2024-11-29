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Цільнозерновий багет: рецепт корисного домашнього хліба

Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
219 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
277
Час на прочитання
1 хв
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Цільнозерновий багет: рецепт корисного домашнього хліба

Цільнозерновий багет / Фото: Credits

Приготуйте ароматний, свіжий домашній хліб із цільнозернового борошна. Такий вид борошна дуже корисний, а купити його можна в будь-якому супермаркеті.

Цільнозерновий багет чудово поєднуватиметься з сиром, свіжою зеленню і вершковим маслом.

Інгредієнти

борошно цільнозернове
320 г
кефір
300 мл
сода
0,5 ч. л.
сіль
1 г
часник сушений
1/3 ч. л.
імбир сушений
1/3 ч. л.
насіння льону, гарбуза, кунжуту
по 0,5 ч. л.
  1. У просіяне цільнозернове борошно додайте часник, імбир, сіль і перемішайте.
  2. У теплий кефір додайте соду, перемішайте.
  3. Все з'єднайте, додайте насіння льону, кунжуту, гарбуза (трохи залиште для посипання багету). Замісіть тісто, розтягніть його у пласт, згорніть щільно рулетом.
  4. Деко вистеліть пергаментним папером і перекладіть багет швом донизу, зробіть ножем косі надрізи і посипте насінням. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 200 градусів 20 хвилин.

Поради:

Кефір використовуйте будь-якої жирності.

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