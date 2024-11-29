Цільнозерновий багет: рецепт корисного домашнього хліба

Приготуйте ароматний, свіжий домашній хліб із цільнозернового борошна. Такий вид борошна дуже корисний, а купити його можна в будь-якому супермаркеті.
Цільнозерновий багет чудово поєднуватиметься з сиром, свіжою зеленню і вершковим маслом.
Інгредієнти
- борошно цільнозернове
- 320 г
- кефір
- 300 мл
- сода
- 0,5 ч. л.
- сіль
- 1 г
- часник сушений
- 1/3 ч. л.
- імбир сушений
- 1/3 ч. л.
- насіння льону, гарбуза, кунжуту
- по 0,5 ч. л.
- У просіяне цільнозернове борошно додайте часник, імбир, сіль і перемішайте.
- У теплий кефір додайте соду, перемішайте.
- Все з'єднайте, додайте насіння льону, кунжуту, гарбуза (трохи залиште для посипання багету). Замісіть тісто, розтягніть його у пласт, згорніть щільно рулетом.
- Деко вистеліть пергаментним папером і перекладіть багет швом донизу, зробіть ножем косі надрізи і посипте насінням. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 200 градусів 20 хвилин.
Поради:
Кефір використовуйте будь-якої жирності.
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