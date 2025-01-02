Цукати з лимона в шоколаді: цікавий рецепт

Цукати з лимона – це оригінальний спосіб використати цитрусову шкірку і справжня гастрономічна насолода.

Якщо ви шукаєте рецепт, який здивує гостей і потішить близьких – це саме те, що потрібно, а розповіли про нього на сторінці glorioustable.

Інгредієнти лимон 9 шт. вода 1,5 л цукор 0,8 – 1 кг вода (для сиропу) 1 л шоколад білий

Приготування:

Візьміть 9 великих лимонів і ретельно вимийте їх. Покладіть лимони до каструлі, залийте 1,5 л води та доведіть до кипіння. Варіть на середньому вогні протягом 30 хвилин. Після цього злийте воду та охолодіть фрукти. Цей етап допомагає прибрати зайву гіркоту з цедри. Змішайте 4–5 склянок цукру з 1 л води. Покладіть лимони в цей сироп, доведіть до кипіння та варіть 30 хвилин. Після цього вимкніть вогонь, накрийте каструлю кришкою та залиште на добу. Лимони поступово просочаться солодкістю сиропу, а їхній смак стане насиченішим. Наступного дня доведіть лимони в сиропі до кипіння та продовжуйте варити від 1 до 1,5 години. Ви зрозумієте, що вони готові, коли біла серцевина фрукта стане прозорою. Вийміть лимони з сиропу та дайте їм стекти. Розкладіть шматочки лимона на деко, застелене пергаментним папером. Висушіть їх у духовці за температури 75°C протягом 1 години. Після цього вимкніть духовку, але залиште деко всередині ще на 1 годину. Деякі шматочки можуть залишитися липкими – це нормально. Щоб позбутися липкості та додати десерту вишуканості, покрийте цукати білим шоколадом. Розтопіть шоколад на водяній бані, занурте кожен шматочок лимона в шоколад та викладіть на решітку чи пергамент для застигання.

Цей десерт чудово зберігається в герметичному контейнері. Він стане ідеальним доповненням до чаювання чи подарунком для рідних.

Приготуйте такі лимонні цукати – і ваші гості точно захочуть дізнатися рецепт цього неперевершеного десерту.

Смачного!

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