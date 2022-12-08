Цвіклі: рецепт стародавньої української страви з буряків

В українській кухні є багато страв із буряків, цей надзвичайно корисний корнеплід використовують не тільки для борщу: з нього роблять дуже смачні салати і закуски.
Шеф-кухар Анатолій Добровольській поділився цікавим рецептом стародавньої української страви з буряків. Він додав до автентичного рецепту трохи своїх смаків і рекомендує цю страву до м’яса та різних каш.
Інгредієнти
буряки відварені - 500 г
хрін білий тертий - 1 ст ложка
яблучний оцет - 2 ст ложки
сіль та перець за смаком
цукор - 1/2 ст ложки
одна ст. ложка рубленої зелені
один зубчик часнику
Приготування
@dobrovolskiy_hchef Стародавня Українська страва з бурячків. Цвіклі або ж цвітли. Хто як називає і як завжди хто як готує. Дивіться автентичний рецепт з трохи доданими моїми смаками. Дуже смакує до м’яса та різних каш. Буряки відварені 500 г Хрон білий тертий 1 ст ложка Яблучний оцет 2 ст ложки Сіль та перець за смаком Цукор 1/2 ст ложки Одна ст ложка рубленої зелені Один зубочок часнику #їжа #food #ukraine #tasty #киев #цвіклі #буряк #шефкухар #рецепт ♬ оригінальний звук - Anatoliy Dobrovolskiy
Наріжте буряки на середні шматки. Покладіть нарізані буряки в миску та додайте до них хрін, оцет, цукор, сіль, зелень і тертий часник. Все перемішайте і дайте постояти 30 хв.
Можна додати горішків.