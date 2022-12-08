Цвіклі: рецепт стародавньої української страви з буряків

В українській кухні є багато страв із буряків, цей надзвичайно корисний корнеплід використовують не тільки для борщу: з нього роблять дуже смачні салати і закуски.

Шеф-кухар Анатолій Добровольській поділився цікавим рецептом стародавньої української страви з буряків. Він додав до автентичного рецепту трохи своїх смаків і рекомендує цю страву до м’яса та різних каш.

Інгредієнти

буряки відварені - 500 г

хрін білий тертий - 1 ст ложка

яблучний оцет - 2 ст ложки

сіль та перець за смаком

цукор - 1/2 ст ложки

одна ст. ложка рубленої зелені

один зубчик часнику

Приготування

Наріжте буряки на середні шматки. Покладіть нарізані буряки в миску та додайте до них хрін, оцет, цукор, сіль, зелень і тертий часник. Все перемішайте і дайте постояти 30 хв.

Можна додати горішків.