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Цвіклі: рецепт стародавньої української страви з буряків

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
146
Час на прочитання
1 хв
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Цвіклі: рецепт стародавньої української страви з буряків

Фото: Credits

В українській кухні є багато страв із буряків, цей надзвичайно корисний корнеплід використовують не тільки для борщу: з нього роблять дуже смачні салати і закуски.

Шеф-кухар Анатолій Добровольській поділився цікавим рецептом стародавньої української страви з буряків. Він додав до автентичного рецепту трохи своїх смаків і рекомендує цю страву до м’яса та різних каш.

Інгредієнти

буряки відварені - 500 г

хрін білий тертий - 1 ст ложка

яблучний оцет - 2 ст ложки

сіль та перець за смаком

цукор - 1/2 ст ложки

одна ст. ложка рубленої зелені

один зубчик часнику

Приготування

@dobrovolskiy_hchef Стародавня Українська страва з бурячків. Цвіклі або ж цвітли. Хто як називає і як завжди хто як готує. Дивіться автентичний рецепт з трохи доданими моїми смаками. Дуже смакує до м’яса та різних каш. Буряки відварені 500 г Хрон білий тертий 1 ст ложка Яблучний оцет 2 ст ложки Сіль та перець за смаком Цукор 1/2 ст ложки Одна ст ложка рубленої зелені Один зубочок часнику #їжа #food #ukraine #tasty #киев #цвіклі #буряк #шефкухар #рецепт ♬ оригінальний звук - Anatoliy Dobrovolskiy

Наріжте буряки на середні шматки. Покладіть нарізані буряки в миску та додайте до них хрін, оцет, цукор, сіль, зелень і тертий часник. Все перемішайте і дайте постояти 30 хв. 

Можна додати горішків. 

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Дата публікації
Перегляди
146
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