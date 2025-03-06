Цвітна капуста, мов курячі крильця: оригінальний рецепт

Коли звичні страви хочеться перетворити на щось особливе, варто лише поглянути на них під іншим кутом. Чи могли б ви уявити, що цвітна капуста може стати ідеальною альтернативою улюбленим курячим крильцям.

Цей овоч, який багато хто недооцінює, може здивувати вас своїм насиченим смаком і ніжною текстурою. Саме це відбувається у рецепті за сторінки Alfie Steiner, коли традиційні крильця трансформуються у димчасті, солодко-гострі "крила" з цвітної капусти, вкриті ароматним соусом. А доповнює їх кремовий майонез із ріпчастої цибулі. Виходить настільки смачно, що навіть переконані м’ясоїди здивуються.

Якщо ви віддаєте перевагу вегетаріанській їжі чи просто прагнете скоротити споживання м’яса, цей рецепт стане справжнім відкриттям. Хрустка скоринка, ніжна серцевина, пікантний смак – усе це створює гармонію текстур і відчуттів. Крім того, страва не лише неймовірно смачна, а й поживна, адже цвітна капуста багата вітамінами та клітковиною.

Інгредієнти Цвітна капуста 1 головка Борошно (можна використовувати безглютенове) 1 склянка Вода чи рослинне молоко 1 склянка Часникова приправа 1 ч. л Паприка 1 ч. л Сіль 1/2 ч. л Гострий соус Кочхуджанг 1/2 склянки Мед або кленовий сироп 2 ст. л Рисовий оцет 1 ст. л Соєвий соус 1 ст. л Панірувальні сухарі 1/2 склянки Олія

Приготування

У великій мисці змішайте борошно, воду (чи молоко), часникову приправу, паприку та сіль. Має вийти консистенція рідкого тіста для панірування. Кожен шматочок цвітної капусти ретельно занурте у тісто, потім за бажанням обваляйте у панірувальних сухарях. Викладіть суцвіття на змащене олією деко та випікайте у розігрітій до 200°C духовці 20–25 хв до золотистого кольору. Змішайте соус Кочхуджанг, мед (або кленовий сироп), рисовий оцет і соєвий соус. Добре перемішайте. Дістаньте запечену цвітну капусту, обережно перемішайте з соусом і поверніть у духовку ще на 5–7 хв, щоб глазур трохи карамелізувалася.

Цибулевий майонез

Щоб доповнити страву, приготуйте легкий соус:

Майонез (звичайний чи домашній) 1/2 склянки

Дрібно нарізана ріпчаста цибуля 1 ст. л

Лимонний сік 1 ч. л

Сіль

Перець

Просто змішайте всі інгредієнти та ніжний, трохи пікантний соус готовий.

Подавайте гарячі "крила" з цвітної капусти разом із цибулевим майонезом, свіжими овочами чи навіть на рисовій подушці. Вони чудово смакують як самостійна закуска чи як частина основної страви.

Цей рецепт – справжня знахідка для тих, хто хоче урізноманітнити своє меню, додати гостроти улюбленим овочам і спробувати щось нове.

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