Цвітна капуста у клярі в духовці: рецепт корисної страви

В духовці цвітна капуста виходить дуже корисною і легкою, оскільки вона запікається без олії.
Суцвіття капусти спочатку відваріть, потім запікайте в паніруванні з яєць і сиру з додаванням куркуми та часнику, які нададуть страві гарного кольору й аромату. Прикрасьте зеленню та подайте з улюбленим соусом.
Інгредієнти
- цвітна капуста
- 1 качан
- яйця курячі
- 2 шт.
- сир твердий
- 150 г
- сухарі панірувальні
- 1 скл.
- приправа карі
- 1 ч. л.
- часник сушений
- 1 ч. л.
- сіль
- Цвітну капусту ретельно вимийте і розберіть за допомогою ножа на суцвіття.
- Відваріть у киплячій підсоленій воді п'ять хвилин. Відкиньте на друшляк і дайте воді стекти, а суцвіттям – охолонути.
- Твердий сир натріть на дрібній тертці та змішайте з панірувальними сухарями.
- У глибокій мисці збийте віночком яйця з каррі, часником і сіллю.
- Опустіть кілька суцвіть капусти в яєчну суміш, потім обваляйте їх у сирному паніруванні. Таким чином підготуйте всі суцвіття, викладаючи їх на деко, застелене пергаментним папером.
- Випікайте в заздалегідь розігрітій до 190° духовці 20 хвилин. Викладіть на блюдо.
Поради:
- Приправи додайте за власним смаком.
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