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Цвітна капуста у клярі в духовці: рецепт корисної страви

Час приготування
1 година
Харчова цінність на 100 г
84 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
98
Час на прочитання
1 хв
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Цвітна капуста у клярі в духовці: рецепт корисної страви

Цвітна капуста у клярі в духовці / Фото: Credits

В духовці цвітна капуста виходить дуже корисною і легкою, оскільки вона запікається без олії.

Суцвіття капусти спочатку відваріть, потім запікайте в паніруванні з яєць і сиру з додаванням куркуми та часнику, які нададуть страві гарного кольору й аромату. Прикрасьте зеленню та подайте з улюбленим соусом.

Інгредієнти

цвітна капуста
1 качан
яйця курячі
2 шт.
сир твердий
150 г
сухарі панірувальні
1 скл.
приправа карі
1 ч. л.
часник сушений
1 ч. л.
сіль
  1. Цвітну капусту ретельно вимийте і розберіть за допомогою ножа на суцвіття.
  2. Відваріть у киплячій підсоленій воді п'ять хвилин. Відкиньте на друшляк і дайте воді стекти, а суцвіттям – охолонути.
  3. Твердий сир натріть на дрібній тертці та змішайте з панірувальними сухарями.
  4. У глибокій мисці збийте віночком яйця з каррі, часником і сіллю.
  5. Опустіть кілька суцвіть капусти в яєчну суміш, потім обваляйте їх у сирному паніруванні. Таким чином підготуйте всі суцвіття, викладаючи їх на деко, застелене пергаментним папером.
  6. Випікайте в заздалегідь розігрітій до 190° духовці 20 хвилин. Викладіть на блюдо.

Поради:

  • Приправи додайте за власним смаком.

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