Цвітна капуста у клярі в духовці: рецепт корисної страви

В духовці цвітна капуста виходить дуже корисною і легкою, оскільки вона запікається без олії.

Суцвіття капусти спочатку відваріть, потім запікайте в паніруванні з яєць і сиру з додаванням куркуми та часнику, які нададуть страві гарного кольору й аромату. Прикрасьте зеленню та подайте з улюбленим соусом.

Інгредієнти цвітна капуста 1 качан яйця курячі 2 шт. сир твердий 150 г сухарі панірувальні 1 скл. приправа карі 1 ч. л. часник сушений 1 ч. л. сіль

Цвітну капусту ретельно вимийте і розберіть за допомогою ножа на суцвіття. Відваріть у киплячій підсоленій воді п'ять хвилин. Відкиньте на друшляк і дайте воді стекти, а суцвіттям – охолонути. Твердий сир натріть на дрібній тертці та змішайте з панірувальними сухарями. У глибокій мисці збийте віночком яйця з каррі, часником і сіллю. Опустіть кілька суцвіть капусти в яєчну суміш, потім обваляйте їх у сирному паніруванні. Таким чином підготуйте всі суцвіття, викладаючи їх на деко, застелене пергаментним папером. Випікайте в заздалегідь розігрітій до 190° духовці 20 хвилин. Викладіть на блюдо.

Поради:

Приправи додайте за власним смаком.

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