Цвітна капуста в молочно-сирному соусі: рецепт смачної та корисної страви

Цвітна капуста та сир – класичне поєднання, яке ніколи не набридає.

Пропонуємо вам рецепт запеченої цвітної капусти під молочно-сирним соусом. Цю страву можна приготувати досить швидко, а ефектно подати.

Складники

цвітна капуста — одна велика головка

білий хліб — 4 скибочки

цибуля — 1 шт.

молоко — 1 л

лавровий лист – 2 шт.

вершкове масло — 75 г

борошно — 50 г

твердий сир – 100 г

сир чедер — 25 г

жирні вершки — 75 мл

мускатний горіх — 1 щіпка

гвоздика — 2 шт.

сіль і перець

Підготування

Зріжте з хліба скоринки, а м'якуш подрібніть на крихти.

Очистіть цибулю, потім розріжте навпіл і застроміть у кожну половинку паличку гвоздики.

Натріть весь сир.

Наріжте цвітну капусту на великі суцвіття.

Приготування

Вилийте у невелику каструлю молоко, покладіть цибулю з гвоздикою, лавровий лист, доведіть до кипіння, потім вимкніть вогонь, накрийте кришкою і залиште настоюватися не менше 15 хвилин, перш ніж дістати цибулю та лавровий лист.

Розтопіть 50 г вершкового масла, потім додайте борошно і готуйте, помішуючи, кілька хвилин. Поступово додайте трохи настояного на спеціях молока молока, помішуючи, щоб вийшла паста, потім додайте молоко, що залишилося, зменшіть вогонь і варіть, регулярно помішуючи, поки не вийде густий соус.

Розчиніть у соусі сир, додайте вершки та дрібку мускатного горіха, приправте до смаку сіллю та перцем, потім тримайте в теплі на дуже слабкому вогні.

Доведіть до кипіння велику каструлю добре підсоленої води. Покладіть суцвіття та шматочки стебел у каструлю з окропом і варіть протягом чотирьох-п'яти хвилин, злийте воду.

Розтопіть більшу частину олії на великій сковороді, потім обсмажте цвітну капусту, помішуючи, поки вона трохи підрум'яниться. Приправте та викладіть у форму для запікання.

Покладіть масло, що залишилося в ту ж сковороду, на якій смажили капусту і, коли воно розтане, додайте панірувальні сухарі і обсмажуйте, поки вони не стануть хрусткими і золотистими.

Посипте їх сіллю та перцем, потім відкладіть. Розігрійте духовку до середньої температури. Полийте цвітну капусту теплим сирним соусом, потім посипте сиром чедер. Посипте панірувальними сухарями, потім запікайте під грилем до золотистого кольору.

Примітки

Сир для соусу та для посипання можна вибрати будь-який. Підійде грюєр, ементаль і навіть пармезан.

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