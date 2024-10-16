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Цвітна капуста з грибами та сиром у духовці: рецепт корисної страви

Час приготування
1 година
Харчова цінність на 100 г
91 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
306
Час на прочитання
1 хв
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Цвітна капуста з грибами та сиром у духовці: рецепт корисної страви

Цвітна капуста з грибами та сиром у духовці / Фото: Credits

Цвітна капуста з грибами – це чудовий варіант повноцінної страви або овочевого гарніру, наприклад, м'яса або риби.

Цвітну капусту попередньо відваріть, овочі обсмажте, викладіть у форму для запікання, посипте сиром, залийте заливкою та запікайте в духовці.

Інгредієнти

цвітна капуста
400 г
яйця курячі
2 шт.
сир твердий
100 г
печериці
200 г
цибуля ріпчаста
1 шт.
морква
1 шт.
сметана
200 г
олія
2 ст. л.
перець чорний мелений
сіль
зелень
  1. Капусту розділіть на суцвіття. Закип'ятіть воду і відваріть в підсоленій воді 6-7 хвилин. Відкиньте на друшляк.
  2. Печериці промийте та наріжте пластинами.
  3. Цибулю та моркву очистіть. Цибулю наріжте півкільцями, а моркву натріть на великій тертці.
  4. Твердий сир натріть на велику тертку.
  5. У мисці з'єднайте яйця, сметану, чорний мелений перець, сіль і збийте віничком.
  6. Викладіть цибулю та моркву на сковороду з розігрітою олією і обсмажте до м'якості. Додайте печериці та обсмажте ще 7-8 хвилин.
  7. У форму для запікання викладіть капусту, потім обсмажені овочі, посипте сиром і залийте яєчно-сметанною сумішшю.
  8. Випікайте в наперед розігрітій духовці до 180 градусів 15-20 хвилин. Готову страву посипте зеленню.

Поради:

  • Сметану використовуйте будь-якої жирності.

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