Цвітна капуста з грибами та сиром у духовці: рецепт корисної страви

Цвітна капуста з грибами – це чудовий варіант повноцінної страви або овочевого гарніру, наприклад, м'яса або риби.
Цвітну капусту попередньо відваріть, овочі обсмажте, викладіть у форму для запікання, посипте сиром, залийте заливкою та запікайте в духовці.
Інгредієнти
- цвітна капуста
- 400 г
- яйця курячі
- 2 шт.
- сир твердий
- 100 г
- печериці
- 200 г
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- морква
- 1 шт.
- сметана
- 200 г
- олія
- 2 ст. л.
- перець чорний мелений
- сіль
- зелень
- Капусту розділіть на суцвіття. Закип'ятіть воду і відваріть в підсоленій воді 6-7 хвилин. Відкиньте на друшляк.
- Печериці промийте та наріжте пластинами.
- Цибулю та моркву очистіть. Цибулю наріжте півкільцями, а моркву натріть на великій тертці.
- Твердий сир натріть на велику тертку.
- У мисці з'єднайте яйця, сметану, чорний мелений перець, сіль і збийте віничком.
- Викладіть цибулю та моркву на сковороду з розігрітою олією і обсмажте до м'якості. Додайте печериці та обсмажте ще 7-8 хвилин.
- У форму для запікання викладіть капусту, потім обсмажені овочі, посипте сиром і залийте яєчно-сметанною сумішшю.
- Випікайте в наперед розігрітій духовці до 180 градусів 15-20 хвилин. Готову страву посипте зеленню.
Поради:
- Сметану використовуйте будь-якої жирності.
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