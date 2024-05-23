Цвітна капуста з моцарелою: цікавий рецепт від шеф-кухаря

Надзвичайно смачна та цікава страва без м’яса, яку можна готувати як кожного дня, так і до святкового столу.
Шеф-кухар GialloZafferano на своїй сторінці поділився цікавим рецептом приготування цвітної капусти до вашого столу.
Інгредієнти
- Цвітна капуста
- 1 шт
- Яйця
- 2 шт
- Грецький йогурт
- 1 ст. л
- Сіль
- Перець
- Помідор
- 2 шт
- Моцарела
- 1 шт
- Орегано
Приготування:
- У мисці збийте яйця з грецьким йогуртом до отримання однорідної суміші, додайте сіль та перець;
- Наріжте цвітну капусту товстими скибочками шириною не менше двох сантиметрів;
- Занурте скибочки цвітної капусти в кляр, переконавшись, що вони добре покриті ним з усіх боків;
- Розігрійте трохи олії на сковороді та обсмажте паніровані скибочки цвітної капусти по 5 хвилин з кожного боку, поки вони не стануть золотисто-коричневими та хрусткими;
- Перекласти скибочки цвітної капусти у форму для запікання, зверху на кожну покладіть скибочку помідора та посипте моцарелою;
- Посипте орегано та запікайте в попередньо розігрітій до 165°C духовці 10-15 хвилин, поки моцарела не розплавиться та не стане золотистою.
- Подавайте в гарячому вигляді.
За своїм бажанням, ви можете щось додати до рецепта, чи замінити моцарелу на твердий сир.
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