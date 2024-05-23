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Цвітна капуста з моцарелою: цікавий рецепт від шеф-кухаря

Цвітна капуста з моцарелою: цікавий рецепт від шеф-кухаря

Цвітна капуста / Фото: Credits

Надзвичайно смачна та цікава страва без м’яса, яку можна готувати як кожного дня, так і до святкового столу.

Шеф-кухар GialloZafferano на своїй сторінці поділився цікавим рецептом приготування цвітної капусти до вашого столу.

Інгредієнти

Цвітна капуста
1 шт
Яйця
2 шт
Грецький йогурт
1 ст. л
Сіль
Перець
Помідор
2 шт
Моцарела
1 шт
Орегано

Приготування:

  • У мисці збийте яйця з грецьким йогуртом до отримання однорідної суміші, додайте сіль та перець;
  • Наріжте цвітну капусту товстими скибочками шириною не менше двох сантиметрів;
  • Занурте скибочки цвітної капусти в кляр, переконавшись, що вони добре покриті ним з усіх боків;
  • Розігрійте трохи олії на сковороді та обсмажте паніровані скибочки цвітної капусти по 5 хвилин з кожного боку, поки вони не стануть золотисто-коричневими та хрусткими;
  • Перекласти скибочки цвітної капусти у форму для запікання, зверху на кожну покладіть скибочку помідора та посипте моцарелою;
  • Посипте орегано та запікайте в попередньо розігрітій до 165°C духовці 10-15 хвилин, поки моцарела не розплавиться та не стане золотистою.
  • Подавайте в гарячому вигляді.

За своїм бажанням, ви можете щось додати до рецепта, чи замінити моцарелу на твердий сир.

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