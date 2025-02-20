Данські булочки з чорницею та ванільним чизкейком: рецепт неймовірної випічки

Що може бути краще за аромат свіжоспечених булочок, який огортає дім затишком і теплом. Цей рецепт поєднує у собі ніжність дріжджового тіста, кислинку чорниці та витонченість ванільного чизкейка.

Ця випічка ідеально пасуватиме як до ранкової кави, так і до чаювання у колі близьких. А якщо ви колись мріяли про власну пекарню, цей рецепт може стати чудовим початком, а розповіли про нього на сторінці bakedbylaora. Рецепт розраховано на 8 булочок.

Інгредієнти

Для тіста:

Молоко 150 мл

Цукор 50 г

Сіль 5 г

Вершкове масло 100 г

Яйця 2 шт.

Дріжджі (або 8 г сухих) 25 г

Борошно 350 г

Для ванільного чизкейка:

Вершковий сир 200 г

Яйце 1 шт.

Ваніль 1 стручок

Цукор 30 г

Для чорничної начинки:

Чорниці 250 г

Цукор 2 ч. л

Кукурудзяний крохмаль 1 ч. л

Лимонний сік 2 ст. л

Для крихти:

Розтоплене вершкове масло 30 г

Борошно 70 г

Цукор 10 г

Приготування

Приготування тіста:

Підігрійте молоко до теплого стану, але не перегрівайте. Влийте його у чашу міксера чи у миску, якщо будете замішувати вручну. Додайте яйце, дріжджі, цукор і добре перемішайте до повного розчинення дріжджів. Додайте борошно та вимішуйте на низькій чи середній швидкості 3-5 хв. Додайте сіль і вершкове масло, після чого продовжуйте замішувати ще 5-6 хв на високій швидкості (чи ретельно вимішуйте руками). Змастіть миску олією чи вершковим маслом, сформуйте з тіста кулю та покладіть у миску. Накрийте поліетиленовою плівкою та залиште у теплому місці на 1-2 години, поки тісто збільшиться вдвічі.

Приготування начинки:

Ванільний чизкейк: всі інгредієнти ретельно збийте у мисці до однорідної консистенції. Чорнична начинка: у каструлі з’єднайте чорницю, цукор і лимонний сік із розчиненим у ньому кукурудзяним крохмалем. Варіть на середньому вогні приблизно 10 хв, поки маса не загусне. Дайте повністю охолонути. Крихта: у невеликій мисці з’єднайте борошно, цукор і розтоплене вершкове масло. Перемішайте до утворення крихти.

Формування булочок:

Коли тісто добре підійшло, злегка присипте руки борошном і розділіть його на 8 рівних частин (приблизно по 70-80 г). Сформуйте кульки та викладіть їх на деко, застелене пергаментним папером. Накрийте рушником і залиште ще на 40 хв. У центрі кожної кульки зробіть заглиблення за допомогою склянки чи ложки. Заповніть отримані заглиблення начинкою: спочатку ванільним чизкейком, а зверху – чорничним компотом. Змастіть булочки збитим яйцем і посипте крихтою.

Випікання:

Випікайте булочки у розігрітій до 200°C духовці протягом 15-18 хв або до золотистого кольору. Готові булочки залиште охолонути на решітці.

Поради:

Для ще ніжнішого тіста використовуйте борошно вищого ґатунку.

Якщо немає стручка ванілі, замініть їх якісним ванільним екстрактом.

Для насиченішого смаку додайте до чорничної начинки дрібку кориці чи кардамону.

Спробуйте приготувати ці вишукані булочки вдома та вони неодмінно стануть вашим улюбленим десертом.

Смачного!

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