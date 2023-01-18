Деруни, запечені в духовці, зі свинячою грудинкою: рецепт оригінальної страви

Якщо деруни після приготування запекти в духовці зі свинячою грудинкою, у вас вийде неймовірно смачна і досить оригінальна страва.

Ніжні, смачні деруни готуються на основі тертої картоплі, яєць і борошна, а у разі додавання свинячої грудки страва стає більш калорійною і поживною. Деруни можна не лише смажити, а й запікати у духовці.

Рецепт приготування картопляних дерунів дуже простий, така страва нікого не залишить байдужою.

Складники

Для дерунів

картопля – 500 г;

яйце – 1 шт.;

цибуля – 1 шт.;

борошно – 1 ст. л;

сіль за смаком;

чорний мелений перець – до смаку;

Для соусу

свиняча грудинка – 200 г;

сметана – 1 скл.;

цибуля – 2 шт/;

олія – 2 ст л;

сіль за смаком;

перець чорний мелений – до смаку;

Приготування

Картоплю та цибулю очистіть. Натріть на дрібній тертці цибулю, потім картоплю і одразу з'єднайте, щоб картопля не потемніла. У натерту картоплю з цибулею додайте яйце, борошно, сіль, перець. Перемішайте до однорідності. Підсмажте деруни.

В окремій сковороді розігрійте 2 ст. л. олії, додайте дві цибулини, нарізані кільцями і обсмажте до золотистого кольору. Додайте до цибулі свинячу грудинку, нарізану дрібними кубиками, сіль та чорний перець. Обсмажте м'ясо до готовності протягом 15 хвилин, часто помішуючи.

Готові деруни викладіть шарами в горщик, чергуючи їх шарами смаженого м'яса з цибулею. Залийте сметаною і запікайте у розігрітій до 180 градусів духовці 30-40 хвилин.

Поради

Запікати деруни можна і у формі для запікання.

Свинячу грудинку можна замінити будь-яким м'ясом.

Читайте також: