Деруни по-гуцульськи з грибами, куркою та сиром: цікавий рецепт / © Credits

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Страва поєднує у собі простоту, доступність інгредієнтів та багатий смак, який здатен подарувати відчуття затишку з першого шматочка. Як все приготувати та поринути у смак української кухні розповіли на сторінці СМАЧНА ДОМАШНЯ ЇЖА.

Приготування

Для дерунів

Картопля 800 г

Цибуля 1 шт.

Яйця 2 шт.

Борошно 3 ст. л

Сіль

Перець

Олія

Для начинки

Шампіньйони 200 г

Куряче філе 200 г

Цибуля 1 шт

Сметана 1 ст. л

Твердий сир 100 г

Зелень

Сіль

Перець

Приготування

Наріжте гриби, курку та цибулю дрібними шматочками.

Обсмажте окремо цибулю до золотистості, потім додайте гриби та тушкуйте 5–7 хв.

Курку окремо обсмажте до готовності.

Змішайте все разом у сковороді, додайте сметану, сіль, перець, зелень. Прогрійте під кришкою кілька хвилин — начинка готова.

Натріть картоплю на дрібній тертці (чи використовуйте кухонний комбайн).

Одразу натріть туди ж цибулю — вона не дасть картоплі потемніти.

Додайте яйця, борошно, сіль і перець. Добре перемішайте — маса має бути однорідною, як на деруни.

На розігріту сковорідку з невеликою кількістю олії викладайте тонкі млинці з картопляного тіста.

Смажте з обох боків до рум’яної скоринки.

На кожен готовий дерун викладайте по 1–2 ст. л начинки, зверху посипайте тертим сиром.

Перекладіть деруни на деко чи вогнетривку форму.

Поставте у розігріту духовку до 200°C на 5–7 хв, щоб сир розплавився та злегка підрум’янився.

Деруни — це класика української кухні, але гуцульський варіант із грибною начинкою та розплавленим сиром — новий рівень задоволення. Ця страва чудово підходить як для сімейного обіду, так і для подачі на святковий стіл. Тож наступного разу, коли захочеться чогось смачного та домашнього — приготуйте деруни по-гуцульськи та пориньте в атмосферу ароматних карпатських вечорів.