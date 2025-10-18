ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
30
Час на прочитання
1 хв

Десерт із хлібцями: оригінальний рецепт смаколика

Якщо шукаєте ідею для легкого та смачного десерту, який не потребує купи складних інгредієнтів, цей рецепт точно для вас.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Час приготування
2 год. 20 хв.
Харчова цінність на 100 г
195 ккал
Десерт із хлібцями tiktok.com_foodblog_kristi

Десерт із хлібцями tiktok.com_foodblog_kristi

Десерт із хлібцями поєднує у собі ніжний крем і хрустку текстуру хлібців, віддалено він нагадує відомий тирамісу та ідеальний для сімейного перекусу чи несподіваного чаювання з друзями. Рецептом його приготування поділилися на сторінці foodblog_kristi.

Інгредієнти

Хлібці
40 г
Кисломолочний сир
250 г
Сметана
150 г
Цукор
3–4 ст. л
Ванілін
Какао

Приготування

  1. Розламайте хлібці на невеликі шматочки. Вони стануть основою для десерту та додадуть хрустку текстуру.

  2. У глибокій мисці змішайте кисломолочний сир, сметану, цукор і дрібку ваніліну. Перебийте блендером до однорідної консистенції. Крем має бути ніжним і повітряним.

  3. У форму викладіть перший шар хлібців, зверху — крем. Потім повторіть шари ще раз.

  4. Посипте верх десерту какао. Поставте у холодильник на 1–2 години, щоб десерт добре охолов і крем злегка схопився.

  5. Подавайте десерт охолодженим. Він чудово підходить до чаю чи кави, а легка структура хлібців і ніжний крем роблять його справжнім домашнім делікатесом.

Цей десерт не лише швидко готується, а й дозволяє експериментувати з начинками та текстурами. Можна додати трохи ягід, горіхів або шоколадної крихти для ще більшої насолоди. Він ідеально підійде тим, хто хоче солодкого, але без зайвих складнощів.

Дата публікації
Кількість переглядів
30
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie