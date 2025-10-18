Десерт із хлібцями: оригінальний рецепт смаколика

Десерт із хлібцями tiktok.com_foodblog_kristi

Десерт із хлібцями поєднує у собі ніжний крем і хрустку текстуру хлібців, віддалено він нагадує відомий тирамісу та ідеальний для сімейного перекусу чи несподіваного чаювання з друзями. Рецептом його приготування поділилися на сторінці foodblog_kristi.

Інгредієнти Хлібці 40 г Кисломолочний сир 250 г Сметана 150 г Цукор 3–4 ст. л Ванілін Какао

Приготування

Розламайте хлібці на невеликі шматочки. Вони стануть основою для десерту та додадуть хрустку текстуру. У глибокій мисці змішайте кисломолочний сир, сметану, цукор і дрібку ваніліну. Перебийте блендером до однорідної консистенції. Крем має бути ніжним і повітряним. У форму викладіть перший шар хлібців, зверху — крем. Потім повторіть шари ще раз. Посипте верх десерту какао. Поставте у холодильник на 1–2 години, щоб десерт добре охолов і крем злегка схопився. Подавайте десерт охолодженим. Він чудово підходить до чаю чи кави, а легка структура хлібців і ніжний крем роблять його справжнім домашнім делікатесом.

Цей десерт не лише швидко готується, а й дозволяє експериментувати з начинками та текстурами. Можна додати трохи ягід, горіхів або шоколадної крихти для ще більшої насолоди. Він ідеально підійде тим, хто хоче солодкого, але без зайвих складнощів.