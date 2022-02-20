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Десерт із повидла: надзвичайно смачно та просто

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Десерт із повидла: надзвичайно смачно та просто

Getty Images

Якщо вдома стоїть баночка повидла, обов’язково спробуйте приготувати.

Це десерт, основним складником якого є повидло. Тому якщо у вас є банка, яку ніяк не можете з’їсти - приготуйте цей десерт. Робити його нескладно, десерт не потребує складних інгредієнтів. А от завдяки алкоголю, який у нього додається, виходить дуже ароматний

Інгредієнти:

  • повидло - 200 г
  • яйця - 2 шт
  • цукор - 1 ст. л.
  • волоські горіхи (або ті які полюбляєте) - 40 г
  • вершкове масло - 50 г
  • манна крупа - 80 г
  • ром або коньяк - 1 ст. л.
  • цукрова пудра

Приготування:

Повидло покладіть у кастурю, влийте ром або коньяк і добре розітріть суміш ложкою або вінчиком.

Відділіть жовтки від білків. Жовтки розітріть з цукром, манною крупою. Збийте у окремій тарілці і білки до стійких піків і додайте у суміш із жовтками. Добре перемішайте.

Викладіть масу у змащений вершковим маслом сотейник, посипте зверху цукром та посіченими горіхами. Поставте у розігріту до 200 градусів духовку на 20-25 хвилин.

Охолоджений десерт розріжте на квадратні шматочки та посипте цукровою пудрою.

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