Десерт із повидла: надзвичайно смачно та просто

Якщо вдома стоїть баночка повидла, обов’язково спробуйте приготувати.

Це десерт, основним складником якого є повидло. Тому якщо у вас є банка, яку ніяк не можете з’їсти - приготуйте цей десерт. Робити його нескладно, десерт не потребує складних інгредієнтів. А от завдяки алкоголю, який у нього додається, виходить дуже ароматний

Інгредієнти:

повидло - 200 г

яйця - 2 шт

цукор - 1 ст. л.

волоські горіхи (або ті які полюбляєте) - 40 г

вершкове масло - 50 г

манна крупа - 80 г

ром або коньяк - 1 ст. л.

цукрова пудра

Приготування:

Повидло покладіть у кастурю, влийте ром або коньяк і добре розітріть суміш ложкою або вінчиком.

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Відділіть жовтки від білків. Жовтки розітріть з цукром, манною крупою. Збийте у окремій тарілці і білки до стійких піків і додайте у суміш із жовтками. Добре перемішайте.

Викладіть масу у змащений вершковим маслом сотейник, посипте зверху цукром та посіченими горіхами. Поставте у розігріту до 200 градусів духовку на 20-25 хвилин.

Охолоджений десерт розріжте на квадратні шматочки та посипте цукровою пудрою.

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