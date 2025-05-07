Десерт із ряжанки: рецепт легкого смаколика з трьох інгредієнтів

Десерт із ряжанки / © Associated Press

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Його готують буквально за 10 хв (без врахування часу на застигання), він легкий, ніжний та чудово підходить як для вечері, так і для сніданку. І що найприємніше — вам знадобляться лише три основні інгредієнти, а як із них все приготувати, розповіли на сторінці mamanata.food.

Ряжанка — це кисломолочний продукт, який виготовляється шляхом запікання молока та подальшої ферментації. Вона має кремову текстуру, легкий карамельний відтінок і ніжний смак, який чудово підходить для десертів.

Інгредієнти Ряжанка 400 мл Желатин 10 г Холодна вода 50 мл Какао 1 ст. л Цукор (або підсолоджувач) 1–2 ч. л

Приготування

Залийте желатин 50 мл холодної води. Дайте йому набухнути протягом 5–10 хв (залежно від інструкцій на пакованні) Після набухання розтопіть желатин на водяній бані чи в мікрохвильовці. Не доводьте до кипіння! У чашу налийте ряжанку, додайте какао та цукор або підсолоджувач. Добре збийте все блендером до однорідності. Влийте теплий, розчинений желатин у суміш і ще раз ретельно перемішайте чи збийте. Розлийте готову масу у креманки, силіконові формочки або склянки. Поставте десерт у холодильник на 2–3 години, поки він не загусне.

Поради:

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Можна додати ваніль, корицю, тертий шоколад або трохи кокосової стружки для декору.

Подавання

Перед подаванням можна прикрасити десерт ягодами, м’ятою, шоколадною стружкою або кокосом. Такий десерт має ніжну текстуру, приємний аромат і чудово поєднується з чашкою кави чи зеленого чаю.

Цей десерт — доказ того, що корисне та смачне можуть йти поруч. Спробуйте приготувати — і він точно стане вашим улюбленим.

Смачного!

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