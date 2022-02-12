Десерт "Плавучий острів": незвичайний рецепт для романтичної вечері

14 лютого – особливий день, коли ми готуємо сюрпризи коханим та очікуємо від них того самого.

Романтична вечеря на День святого Валентина не повинна нагадувати новорічний стіл із великою кількістю закусок, салатів та важких гарячих страв. Така вечеря має бути легкою і складатися з кількох страв, приготованих на основі продуктів-афродизіаків, і такого ж легкого вина.

Як основну страву для романтичної вечері рекомендуємо сьомгу в апельсиновому маринаді або креветки в соусі теріяки, а на десерт подайте знаменитий французький "Іль флотан", або "Плавучий острів".

Інгредієнти:

для меренги: 4 білки 75 г склянки цукру ванільний цукор

для англійського крему: 350 мл молока 4 жовтки 75 г цукру ванільний цукор



Приготування

Для меренги білки збити до утворення стійкої піни, після чого, не припиняючи збивання, поступово додати цукор і ванільний цукор і збивати доти, доки вони стануть міцними та блискучими.

Підготовлену масу викласти столовою ложкою на вистелене папером для випічки деко, формуючи гірки, і випікати 20 хвилин за температури 120°С.

Для англійського крему жовтки збити з додаванням цукру та ванільного цукру до повного їх розчинення та утворення густої світлої маси.

Молоко довести до кипіння, але не кип'ятити і за постійного помішування поступово додати до збитих жовтків, обережно починаючи з 1-2 столових ложок, щоб жовтки не згорнулися.

Варити крем на повільному вогні, постійно помішуючи і не даючи закипіти до загустіння.

Для подавання у блюдця налити охолоджений англійський крем і викласти поверх нього по одній меренгі.

На замітку

Готовий десерт можете прикрашати свіжими ягодами, мигдальними пелюстками, подрібненими горіхами або найтоншою павутинкою із застиглої карамелі, а також полити розтопленим шоколадом або карамельним соусом.

Щоб білки краще і швидше збивалися, додайте до них щіпку солі.

Щоб уникнути згортання жовтків, англійський крем краще варити на водяній бані.

Якщо крем вийде рідким, його можна загуснути крохмалем.

Для додаткової ароматизації англійського крему використовуйте каву, корицю, мускатний горіх, лимонну чи апельсинову цедру.

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