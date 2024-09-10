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Десерт з яблук до чаю: цікавий рецепт без цукру та глютену 

Десерт з яблук до чаю: цікавий рецепт без цукру та глютену 

Яблучна запіканка / Фото: Credits

У багатьох людей осінь асоціюється з запахом запечених яблук та кориці, тож пропонуємо вам приготувати цей ароматний десерт всього з кількох інгредієнтів.

Фудблогерка Мирослава Пекарюк показала, як приготувати дієтичний десерт з яблук до чаю.

Інгредієнти

Яблука
2 шт.
Яблучне пюре
300 г 
Сметана
300 г
Яйця
3 шт.
Крохмаль
50 г 

Приготування:

  • Яблука очистити від шкірки, наріжте та перебийте блендером до консистенції пюре;
  • Змішайте яблучне пюре, сметану, яйця, крохмаль і збийте все до однорідної консистенції;
  • Наріжте 2 очищені яблука кубиками, додайте до маси та гарно перемішайте;
  • У змащену форму для запікання вилийте масу і поставте випікатися у розігріту духовку за температури 180°C на 50-60 хв;
  • Залиште готовий десерт до повного вистигання.

За бажанням зверху можна присипати цукровою пудрою чи полити шоколадом.

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