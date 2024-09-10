Десерт з яблук до чаю: цікавий рецепт без цукру та глютену 

У багатьох людей осінь асоціюється з запахом запечених яблук та кориці, тож пропонуємо вам приготувати цей ароматний десерт всього з кількох інгредієнтів.
Фудблогерка Мирослава Пекарюк показала, як приготувати дієтичний десерт з яблук до чаю.
Інгредієнти
- Яблука
- 2 шт.
- Яблучне пюре
- 300 г
- Сметана
- 300 г
- Яйця
- 3 шт.
- Крохмаль
- 50 г
Приготування:
- Яблука очистити від шкірки, наріжте та перебийте блендером до консистенції пюре;
- Змішайте яблучне пюре, сметану, яйця, крохмаль і збийте все до однорідної консистенції;
- Наріжте 2 очищені яблука кубиками, додайте до маси та гарно перемішайте;
- У змащену форму для запікання вилийте масу і поставте випікатися у розігріту духовку за температури 180°C на 50-60 хв;
- Залиште готовий десерт до повного вистигання.
За бажанням зверху можна присипати цукровою пудрою чи полити шоколадом.
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