Дієтична "Мімоза": рецепт для тих, хто рахує калорії

Дієтичний салат Мімоза tiktok.com_mil_alex_recipes

Реклама

У час, коли всі ми хочемо їсти смачно, різноманітно та водночас залишатися у тонусі, улюблена класика набуває нового звучання. Фудблогер Mil Alexx поділився своєю інтерпретацією легендарної «Мімози» — стравою, яка має такий само святковий вигляд, але приємно збалансований склад і чудово підходить тим, хто стежить за харчуванням.

Інгредієнти варена картопля 2 шт. варена морква 2 шт. варені яйця 4 шт. тунець у власному соку 2 банки сметана 60 г гірчиця 15 г сіль перець

Приготування

У невеликій мисці змішайте сметану та гірчицю. Відваріть картоплю, моркву та яйця. Дайте овочам охолонути, щоб вони різалися рівно та не перетворювалися на пюре. Для стильної подачі можна використати кулінарне кільце діаметром приблизно 16 см, але підійде й будь-яка глибока форма. Викладайте шари у такій послідовності: тунець, терта картопля, потім змастіть соусом, білки яєць, натерті на дрібній тертці, терта морква, знову легкий шар соусу та завершальний, «сонячний» шар класичної «Мімози» — жовтки. Зробіть акуратну сіточку з соусу зверху і салат матиме такий вигляд, ніби його щойно подали у стильному кафе.

Салат «Мімоза» — це про баланс: смачно, красиво, ситно та водночас легко для організму. Цей салат хочеться готувати частіше, бо він не обтяжує та чудово вписується в активний день.