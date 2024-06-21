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Для здоров'я та схуднення: рецепт супу з 10 овочів та трав

Час приготування
1 год. 10 хв.
Харчова цінність на 100 г
38 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
232
Час на прочитання
1 хв
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Для здоров'я та схуднення: рецепт супу з 10 овочів та трав

Рецепт супу з 10 овочів та трав / Фото: Credits

Це гарний вибір не тільки в холодну пору року. Якщо ви турбуєтеся про своє здоров'я або стежите за фігурою, овочевий суп для вас – чудовий варіант на обід чи вечерю.

Важко знайти рецепт, у якому було б більше овочів, ніж у цього овочевого супу.

Інгредієнти

цибуля
1 шт.
часник
1 зубчик
картопля
3 шт.
морква
1-2 шт.
селера
1-2 стебла
фенхель
2 цибулини
овочевий бульйон
2 л
червона капуста
чверть невеликої головки
цвітна капуста (обрізані суцвіття)
невелика головка
броколі (обрізані суцвіття)
невелика головка
сіль
2 чайні ложки
мелений чорний перець
зелень (кінза, кріп, петрушка)
  • Наріжте всі овочі кубиками.
  • У великій суповій каструлі на середньо сильному вогні обсмажте цибулю приблизно в 1/4 склянки води протягом приблизно п'яти хвилин або до тих пір, поки вона не стане м'якою і прозорою. Додайте часник до гарячої сковороди і продовжуйте обсмажувати протягом 30 секунд.
  • Додайте картоплю, моркву, селеру, солодку картоплю, фенхель та бульйон. Доведіть до кипіння і зменште вогонь.
  • Накрийте кришкою і варіть близько 15 хвилин або поки картопля не стане майже м'якою, але не повністю, а потім обережно додайте червону капусту, цвітну капусту, броколі та приправи. Знову доведіть до кипіння; потім зменште вогонь до кипіння.
  • Накрийте кришкою і готуйте ще приблизно 5-10 хвилин або доти, поки овочі не стануть м'якими. Зніміть із вогню. Спробуйте і за бажання додайте додаткові приправи.
  • Під час подавання розлийте суп по тарілках. Прикрасьте свіжою кінзою або іншою улюбленою зеленню, подавайте гарячим.

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