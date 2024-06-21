Для здоров'я та схуднення: рецепт супу з 10 овочів та трав

Це гарний вибір не тільки в холодну пору року. Якщо ви турбуєтеся про своє здоров'я або стежите за фігурою, овочевий суп для вас – чудовий варіант на обід чи вечерю.
Важко знайти рецепт, у якому було б більше овочів, ніж у цього овочевого супу.
Інгредієнти
- цибуля
- 1 шт.
- часник
- 1 зубчик
- картопля
- 3 шт.
- морква
- 1-2 шт.
- селера
- 1-2 стебла
- фенхель
- 2 цибулини
- овочевий бульйон
- 2 л
- червона капуста
- чверть невеликої головки
- цвітна капуста (обрізані суцвіття)
- невелика головка
- броколі (обрізані суцвіття)
- невелика головка
- сіль
- 2 чайні ложки
- мелений чорний перець
- зелень (кінза, кріп, петрушка)
- Наріжте всі овочі кубиками.
- У великій суповій каструлі на середньо сильному вогні обсмажте цибулю приблизно в 1/4 склянки води протягом приблизно п'яти хвилин або до тих пір, поки вона не стане м'якою і прозорою. Додайте часник до гарячої сковороди і продовжуйте обсмажувати протягом 30 секунд.
- Додайте картоплю, моркву, селеру, солодку картоплю, фенхель та бульйон. Доведіть до кипіння і зменште вогонь.
- Накрийте кришкою і варіть близько 15 хвилин або поки картопля не стане майже м'якою, але не повністю, а потім обережно додайте червону капусту, цвітну капусту, броколі та приправи. Знову доведіть до кипіння; потім зменште вогонь до кипіння.
- Накрийте кришкою і готуйте ще приблизно 5-10 хвилин або доти, поки овочі не стануть м'якими. Зніміть із вогню. Спробуйте і за бажання додайте додаткові приправи.
- Під час подавання розлийте суп по тарілках. Прикрасьте свіжою кінзою або іншою улюбленою зеленню, подавайте гарячим.
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