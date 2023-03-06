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Дмитро Кулеба поділився ідеєю смачного пісного супу

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
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463
Час на прочитання
1 хв
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Дмитро Кулеба поділився ідеєю смачного пісного супу

Фото: instagram.com/dmytro_kuleba

Це ідеальний рецепт, якщо ви тримаєте піст.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба поділився на своїй сторінці в Instagram рецептом смачного та ароматного крем-супу. Страва дуже проста у приготуванні і зробити її, за словами дипломата, можна із того, що є у холодильнику. Однак замість вершків, які зазвичай додають у подібні супи, він рекомендує використати кокосове молоко, бо нині триває Великий піст.

Інгредієнти:

  • гарбуз
  • морква
  • лимон
  • цибуля
  • часник
  • гострий перець
  • невеликий буряк
  • кокосове молоко
  • спеції за смаком

Приготування:

Викладіть помиті та почищені овочі на деко чи пательню яку можна ставити в духовку, збризніть олією та запечіть до появи гарної скоринки.

© instagram.com/dmytro_kuleba
Фото: instagram.com/dmytro_kuleba

Дістаньте овочі, перекладіть до блендера, додайте трохи кокосового молока і збийте все до однорідної консистенції. Подавати страву можна прикрасивши гарбузовим насінням.

© instagram.com/dmytro_kuleba
Фото: instagram.com/dmytro_kuleba

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Дата публікації
Перегляди
463
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