Дмитро Кулеба поділився ідеєю смачного пісного супу

Це ідеальний рецепт, якщо ви тримаєте піст.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба поділився на своїй сторінці в Instagram рецептом смачного та ароматного крем-супу. Страва дуже проста у приготуванні і зробити її, за словами дипломата, можна із того, що є у холодильнику. Однак замість вершків, які зазвичай додають у подібні супи, він рекомендує використати кокосове молоко, бо нині триває Великий піст.
Інгредієнти:
- гарбуз
- морква
- лимон
- цибуля
- часник
- гострий перець
- невеликий буряк
- кокосове молоко
- спеції за смаком
Приготування:
Викладіть помиті та почищені овочі на деко чи пательню яку можна ставити в духовку, збризніть олією та запечіть до появи гарної скоринки.
Дістаньте овочі, перекладіть до блендера, додайте трохи кокосового молока і збийте все до однорідної консистенції. Подавати страву можна прикрасивши гарбузовим насінням.
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