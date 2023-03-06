Дмитро Кулеба поділився ідеєю смачного пісного супу

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба поділився на своїй сторінці в Instagram рецептом смачного та ароматного крем-супу. Страва дуже проста у приготуванні і зробити її, за словами дипломата, можна із того, що є у холодильнику. Однак замість вершків, які зазвичай додають у подібні супи, він рекомендує використати кокосове молоко, бо нині триває Великий піст.

Інгредієнти:

гарбуз

морква

лимон

цибуля

часник

гострий перець

невеликий буряк

кокосове молоко

спеції за смаком

Приготування:

Викладіть помиті та почищені овочі на деко чи пательню яку можна ставити в духовку, збризніть олією та запечіть до появи гарної скоринки.

Фото: instagram.com/dmytro_kuleba

Дістаньте овочі, перекладіть до блендера, додайте трохи кокосового молока і збийте все до однорідної консистенції. Подавати страву можна прикрасивши гарбузовим насінням.

Фото: instagram.com/dmytro_kuleba

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