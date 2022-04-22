До великоднього столу: рецепт соковитої буженини

Головними стравами на великодньому столі будуть паска і яйця, але, щоб розговітися після Великого посту, потрібно м'ясо.

Шеф-кухар ресторану Kommuna Kitchen заміського готелю Bobritsa Dacha - Павло Д'ячек - поділився рецептом приготування в домашніх умовах смачної, ароматної і соковитої буженини зі свинини.

Інгредієнти:

свинина (ошийок) – 2 кг

гірчиця – 50 г

часник – 10 зубків

спеції для м'яса – 20 г

суміш перців – 10 г

Для маринаду:

вода – 1 л

сіль – 50 г

цукор – 100 г

свіжий чебрець – 10 г

гвоздика – 5 г

Приготування:

Готуємо для буженини маринад. У воду кладемо сіль, цукор, чебрець і гвоздику, розмішуємо. Кладемо в цей розчин м'ясо і ставимо його на 12 годин у холодильник.

Після закінчення цього часу виймаємо м'ясо з розчину і обсушуємо його паперовим рушником.

Шпигуємо м'ясо нарізаним часником, обмазуємо гірчицею і спеціями.

Щільно замотуємо його в декілька шарів фольги. Відправляємо м'ясо в попередньо нагріту духовку до 180 градусів на 1,5 години.

Витягуємо м'ясо з духовки, кладемо на нього гніт – це додасть йому красиву форму, і під час нарізки воно не буде розпадатися на шматочки. Даємо м'ясу охолонути, а потім розгортаємо його з фольги.

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