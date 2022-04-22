До великоднього столу: рецепт соковитої буженини

Головними стравами на великодньому столі будуть паска і яйця, але, щоб розговітися після Великого посту, потрібно м'ясо.
Шеф-кухар ресторану Kommuna Kitchen заміського готелю Bobritsa Dacha - Павло Д'ячек - поділився рецептом приготування в домашніх умовах смачної, ароматної і соковитої буженини зі свинини.
Інгредієнти:
- свинина (ошийок) – 2 кг
- гірчиця – 50 г
- часник – 10 зубків
- спеції для м'яса – 20 г
- суміш перців – 10 г
Для маринаду:
- вода – 1 л
- сіль – 50 г
- цукор – 100 г
- свіжий чебрець – 10 г
- гвоздика – 5 г
Приготування:
Готуємо для буженини маринад. У воду кладемо сіль, цукор, чебрець і гвоздику, розмішуємо. Кладемо в цей розчин м'ясо і ставимо його на 12 годин у холодильник.
Після закінчення цього часу виймаємо м'ясо з розчину і обсушуємо його паперовим рушником.
Шпигуємо м'ясо нарізаним часником, обмазуємо гірчицею і спеціями.
Щільно замотуємо його в декілька шарів фольги. Відправляємо м'ясо в попередньо нагріту духовку до 180 градусів на 1,5 години.
Витягуємо м'ясо з духовки, кладемо на нього гніт – це додасть йому красиву форму, і під час нарізки воно не буде розпадатися на шматочки. Даємо м'ясу охолонути, а потім розгортаємо його з фольги.
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