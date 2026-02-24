ТСН у соціальних мережах

Добірка ідей вечері для вибагливих дітлахів — смачно, яскраво та просто

Відколи дитина навчається казати «ні» і це стає її улюбленим словом, а «фу» та «не хочу» звучить майже на кожну вашу пропозицію, вечеря може перетворитися на справжній квест, коли все, що бажає з’їсти мале — жменька сухих пластівців.

Станіслава Бондаренко
Вермішель з фрикадельками у вершках

Вермішель з фрикадельками у вершках / © Associated Press

Головний секрет успішної вечері для дитини — це поєднання смаку, кольору та інтерактивності. Страви повинні бути зручними для маленьких ручок, поживними та, бажано, легко перетворюватися на маленьку кулінарну пригоду. Від макаронів і вегетаріанських ласощів до білкових страв, у цій добірці кожен знайде ідею, яка стане рятівником на кухні.

Макаронні рецепти

Запіканка з макаронів із сосисками та сиром

Запіканка з макаронів із сосисками та сиром / © Credits

Запіканка з макаронів із сосисками та сиром / © Credits

Проста та ситна страва, яку полюблять усі члени сім’ї. Макарони твердих сортів, просочені молочно-яєчною заливкою, присипані сиром та запечені у духовці — справжня класика для домашнього обіду чи вечері.

Див. рецепт

Макарони з овочами

Макарони з овочами / © Credits

Макарони з овочами / © Credits

Швидка та соковита страва, яку можна приготувати менше ніж за 30 хв в одній сковороді. Ідеальна як гарнір до м’яса чи риби, а кольорові овочі роблять тарілку привабливою для маленьких гурманів.

Див. рецепт

Салат із макаронами та куркою

Салат із макаронами та куркою / © Instagram

Салат із макаронами та куркою / © Instagram

Ситний та вишуканий, водночас простий у приготуванні. Курка, свіжі овочі та макарони перетворюються на страву, яка нагадує середземноморські канікули на тарілці.

Див. рецепт

Паста з беконом і сиром

Паста з беконом і сиром / © Credits

Паста з беконом і сиром / © Credits

Надзвичайно ніжна та ароматна, ця паста поєднує французьку делікатність і італійську душу. Приготувати її можна за 20 хв і отримайте вечерю.

Див. рецепт

Паста з мітболами у соусі

Паста з мітболами у соусі / © Associated Press

Паста з мітболами у соусі / © Associated Press

Соковиті фрикадельки, ніжний соус і тягучий сир — ідеальний ансамбль для дітей та дорослих. Ця страва перетворює буденний вечір на маленьку гастрономічну подорож у світ італійської кухні.

Див. рецепт

Вегетаріанські рецепти

Запечені французькі тости

Запечені французькі тости / © Instagram

Запечені французькі тости / © Instagram

Ароматні, ніжні всередині та хрусткі зовні, вони готуються без зайвої олії та підійдуть як сніданок або закуска. Комбінація хліба, двох видів сиру та зелені робить страву апетитною для дітей та дорослих.

Див. рецепт

Млинці з корицею

Млинці з корицею

Млинці з корицею

Ніжні та ароматні, вони стали хітом TikTok. Ідеальні для вихідних із пледом і чаєм, це своєрідне поєднання панкейків та булочки «сінабон» в одному.

Див. рецепт

Бабусина рисова бабка

Бабусина рисова бабка

Бабусина рисова бабка

Традиційна українська запіканка, поживна та універсальна. М’яка всередині, трохи карамелізована зверху — смак дитинства, який легко відтворити вдома.

Див. рецепт

Закуска з вафельних коржів із картопляним пюре

Закуска з вафельних коржів із картопляним пюре / © Credits

Закуска з вафельних коржів із картопляним пюре / © Credits

Проста, бюджетна та ситна страва без м’яса, яку можна подати на сніданок або перекус.

Див. рецепт

Галета з томатами та карамелізованою цибулею

Галета з томатами та карамелізованою цибулею

Галета з томатами та карамелізованою цибулею

Хрустке тісто, ніжні томати, солодкувата цибуля та ароматний сир — легка, стильна та смачна вечеря чи бранч для всієї сім’ї.

Див. рецепт

Білкові рецепти

Курячі нагетси

Курячі нагетси

Курячі нагетси

Хрумкі зовні, соковиті всередині, з улюбленим соусом — домашні нагетси нового покоління. Простий рецепт і надзвичайно смачний результат.

Див. рецепт

Теплий салат із куркою, кабачком, солодким перцем і помідорами

Теплий салат із куркою, кабачком, солодким перцем і помідорами / © Credits

Теплий салат із куркою, кабачком, солодким перцем і помідорами / © Credits

Поєднання м’яса та овочів робить страву яскравою та поживною, а запашна заправка додає смаку та аромату.

Див. рецепт

Куряче-телячі фрикадельки

Куряче-телячі фрикадельки / © Credits

Куряче-телячі фрикадельки / © Credits

Ніжні, ароматні та універсальні — підходять для паст, супів чи запікання. Ідеальний варіант сімейної вечері, та особливо сподобаються дітям.

Див. рецепт

Рибні кульки з сирною начинкою

Рибні кульки з сирною начинкою / © Credits

Рибні кульки з сирною начинкою / © Credits

Легкі, запечені замість смаження, з сюрпризом всередині — сирна серцевина робить страву цікавою для дітей.

Див. рецепт

Піта з куркою

Піта з куркою / © Credits

Піта з куркою / © Credits

Швидка, універсальна та ситна страва. М’який хліб із кишенькою для начинки легко готується, а яскрава начинка робить піту улюбленою для дітей і дорослих.

Див. рецепт

Вечеря для вибагливого малюка може бути веселою, смачною та яскравою. Головне — творчість, кольори та інтерактивність. Від макаронів до білкових та вегетаріанських страв — кожен може знайти свою ідею, яка перетворить буденний вечір на маленьке гастрономічне свято.

