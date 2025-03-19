Добра Господарочка представляє особливу лімітовану колекцію: більше, ніж товари для дому

Існують речі, які виходять за межі своєї функціональності та стають частиною нашого життя. Вони не просто виконують побутові завдання, а приносять натхнення, комфорт, стиль. Добра Господарочка створює саме такі вироби – ті, що дарують відчуття затишку та перетворюють буденність на мистецтво.

Сьогодні бренд з гордістю представляє унікальну лімітовану колекцію, що втілює у собі зв’язок поколінь, красу українських традицій та сучасний підхід до дизайну. Це поєднання історії, символів, культури та функціональності, що трансформує звичайні побутові речі на особливі предмети для дому.

"Більше ніж…" – концепція, що лежить в основі колекції

Новий бренд-теглайн "Більше ніж…" акцентує, що ця колекція – не просто набір товарів.

Більше, ніж функціональність – кожен предмет продуманий до деталей, щоб бути не лише зручним, а й надихати.

– кожен предмет продуманий до деталей, щоб бути не лише зручним, а й надихати. Більше, ніж естетика – бренд створює дизайн, що зберігає національні традиції, поєднуючи їх із сучасними трендами.

– бренд створює дизайн, що зберігає національні традиції, поєднуючи їх із сучасними трендами. Більше, ніж товари для дому – це вироби, що формують атмосферу, додають дому характер і сенс.

Колекція представлена у теплих відтінках помаранчевого та фіолетового, що символізують тепло традицій та силу інновацій.

Чим особлива ця колекція?

Вона натхненна українською вибійкою – давнім мистецтвом нанесення орнаментів на тканину, яке століттями прикрашало українські оселі.

Колекція зі змістом – кожен принт має символічне значення, що передає глибину історії.

Поєднання традицій і сучасного дизайну – орнаменти адаптовані до сучасних тенденцій, роблячи речі стильними та унікальними.

Обмежений випуск – кожен предмет випущений у форматі Limited Edition, що додає йому ексклюзивності.

Поєднання краси та практичності – висока якість матеріалів, міцність, довговічність та вишуканість у кожній деталі.

Мистецтво вибійки: історія, яка оживає

Українська вибійка – це одна з найдревніших технік оздоблення тканин, що має багатовікову історію. Вона зародилася ще у XVII столітті, коли майстри вручну наносили візерунки на тканину за допомогою різьблених дерев’яних дощечок.

Кожен символ у вибійці мав глибоке значення:

Квіти – символізують життя, розквіт, радість і красу.

Червоні маки – знак захисту та пам’яті.

Птахи – приносять добробут, щастя та гармонію. Голуби символізують мир і любов, а ластівки – весну, відродження та надію.

Листя та гілки – символізують зв’язок поколінь, єдність та міцність роду.

Геометричні орнаменти – ромби, хвилі, кола – передають ідею гармонії, руху життя та циклічності природи.

У новій колекції відроджується це унікальне мистецтво, яке отримало сучасне втілення. Візерунки вибійки нанесені безпосередньо на продукцію, а не лише на упаковку, що робить кожен предмет справжнім витвором мистецтва.

Основні продукти колекції та їх символіка

Вологопоглинаючі пресовані серветки – мають унікальний малюнок, що підкреслює майстерність вибійки. При контакті з водою збільшуються у 14 разів, стаючи щільними та супер-вбираючими.

Універсальні віскозні серветки – оформлені витонченим принтом птахів і геометричних узорів, що символізують гармонію та чистоту.

Дизайнерські губки для посуду – мають фірмові принти у стилі вибійки та збагачені щільною фіброю, що робить їх ще більш довговічними.

Пакети для сміття із затяжкою – прикрашені вишуканими орнаментами, що робить їх не лише функціональними, а й естетичними.

Бамбукові зубочистки – упаковані у мінімалістичну баночку з бамбуковою кришкою, яка виконує функцію дозатора.

Латексні рукавички – створені у яскравих кольорах, що символізують захист і енергію.

Алюмінієва фольга, пергамент і харчова плівка – мають покращену щільність та стильне оформлення.

Косметичні серветки та паперові рушники – м’які, екологічні, у преміальному дизайнерському пакуванні, що гармонійно доповнює будь-який інтер’єр.

Яскрава презентація колекції та зіркові гості

Презентація нової лімітованої колекції стала визначною подією, яку відвідали відомі зірки та блогери. Серед гостей були:

Євген Клопотенко – відомий шеф-кухар, популяризатор української кухні.

Катерина Мотрич – блогерка, що надихає на стильне життя.

Ната Гресько, Віра Пасько, Софія Безверха, Віта Булана, Христя Жук – інфлюенсери, які поділилися своїми враженнями про колекцію.

Гості заходу змогли першими побачити та протестувати нові вироби, оцінивши їхню естетику, якість і унікальний дизайн. А також взяли участь у майстер-класі з вибійки, де власноруч наносили візерунки на продукцію.

Чому ця колекція варта уваги?

Відродження українських традицій у сучасному виконанні.

Обмежений випуск – ексклюзивні речі, яких не буде у масовому продажу.

Глибокий зміст – кожен принт має історію та символізм.

Висока якість – преміальні матеріали, довговічність та екологічність.

Стильне оформлення – не просто речі, а витвір мистецтва.

Запрошуємо познайомитися з колекцією ближче

Колекція "Більше ніж…" уже доступна, і кожен виріб у ній – це історія, яка стане частиною вашого дому.

Добра Господарочка – більше, ніж просто товари для дому. Це мистецтво жити красиво, натхнення та українські традиції.