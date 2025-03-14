Домашні кабаноси: рецепт смачної закуски

Домашні кабаноси – це чудова альтернатива магазинним закускам, адже вони не містять зайвих консервантів і готуються виключно з натуральних інгредієнтів. Їх можна брати у дорогу, на пікнік або просто насолоджуватися вдома разом із родиною.

Ця страва потішить і дорослих, і дітей своїм ніжним смаком та апетитним ароматом. Готуються вони доволі просто, а результат перевершить усі очікування, про це розповіли на сторінці Романа Ємеця.

Інгредієнти М’ясо курки 1 кг Сіль Коріандр мелений 1/2 ч. л Часникова приправа 1/2 ч. л Копчена паприка 1/2 ч. л Вода 2 ст. л

Приготування

Куряче м’ясо слід подрібнити у м’ясорубці до однорідної консистенції. Додати сіль, спеції та дві столові ложки води для рівномірного перемішування. Фарш ретельно вимішати протягом п’яти хвилин, щоб він став еластичним і клейким. Якісне перемішування допоможе уникнути утворення повітряних пустот у майбутніх ковбасках. Підготовлений фарш помістіть у кондитерський мішок, відріжте кінчик, щоб контролювати товщину виробів. Видавіть ковбаски на решітку чи, за її відсутності, на деко, застелене пергаментом. Сушіть у дегідраторі за температурі 50°C протягом 5-6 годин. Альтернативний спосіб – готування у духовці за мінімального нагріву, використовуючи режим конвекції для кращої циркуляції повітря.

#простірецепти #кабаноси #закуска #закускарецепт #мясо #мясорецепт #перекус #перекустаксистачек #куркарецепт ♬ оригінальний звук - Рома Ємець @romayemets Кабаноси. Зараз за одну хвилину я вам розповім як просто можна їх приготувати дома. Це стане смачним перекусом як дорослим так і дітям. Рецепт ‍‍‍ Мʼясо курки-1 кг Сіль морська-8 гр. Сіль нітрітна-8 гр. Коріандр мелений-1/2 ч.л. Часник сухий-1/2 ч.л. Копчена паприка -1/2 ч.л. Вода -2 ст.л Приготування -Для приготування беремо один кілограм мʼяса курки, в мене бедро без шкіри та кісток. Та перекручуємо на мʼясорубці. -Додаємо сіль, та по пів чайної ложки: коріандр мелений, сухий часник, копчена паприка та трішки води. -Вода потрібна для більш легшого і рівномірного перемішування. -Варш потрібно перемішувати приблизно пʼять хвилин. Він повинен стати клейким і однорідним. За допомогиою гарного перемішування в середині ковбасок не буде повітряних кульок. -Наповнюємо кондитерський мішок та зрізаємо його кінчик, в залежності від товщини зрізу ми можемо корегувати розміри наших ковбасок. -Видавлюємо наш фарш на решітку. Якщо немає решітки, робимо це на металеве деко застелене пергаментом. -Сушимо в дегідраторі при 50 градусах. 5-6 годин. Також можна зробити це і в звичайній духовці. На мінімальному нагріві. -Це дуже смачно та просто. #food

Домашні кабаноси – це ідеальна закуска, яка чудово підійде як до легкого перекусу, так і до святкового столу.

Смачного!

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