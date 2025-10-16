- Дата публікації
Домашні німецькі брецелі: простий рецепт приготування кренделів
Осінь — ідеальний час, щоб додати трохи теплоти, аромату свіжої випічки та німецького шарму у свої дні. І якщо ви мріяли хоч раз побувати на Oktoberfest у Мюнхені, то цей рецепт — ваш шанс створити святковий настрій просто вдома.
На сторінці germanmomkitchen поділилися сімейним рецептом домашніх німецьких кренделів, які родина авторки каналу щороку пече у жовтні. Крендель — це більше, ніж просто випічка. Це кулінарний символ Німеччини, який уособлює добробут, гостинність і трохи бешкетства.
Його форма — не випадковість: дві «руки», які схрещуються, символізують дружбу та єдність. У Баварії кренделі подають до пива, сиру, ковбасок чи навіть солодкого масла.
Інгредієнти
- Борошно
- 500 г
- Дріжджі свіжі
- 42 г
- Цукор
- 1 ч. л
- Сіль
- 1 ч. л
- Вершкове масло
- 40 г
- Вода
- 275 мл
- Харчова сода
- 50 г
Приготування
У теплій воді розчиніть дріжджі та цукор. Додайте борошно, сіль і м’яке масло. Замішуйте 8–10 хв, доки тісто не стане еластичним.
Накрийте миску рушником і залиште тісто у теплому місці на 45–60 хв, воно має збільшитися удвічі.
Розділіть тісто на 8 частин. Кожну розкачайте у довгу «мотузку», приблизно 40 см, залиште серединку товстішою. Схрестіть кінці та зробіть фірмову форму.
Покладіть кренделі на дошку та заморозьте на 30 хв.
У киплячу воду обережно додайте соду. Зменште вогонь до легкого кипіння.
По одному занурюйте кренделі у розчин на 30 секунд. Потім дайте воді стекти та викладіть на деко.
Зробіть надріз на товстій частині «черевця» та посипте сіллю.
Випікайте у духовці за 220°C 15–18 хв, поки вони не стануть золотистими.
У результаті ви отримаєте те, за що всі люблять німецькі кренделі: блискучу скоринку, м’яку серединку та насичений аромат масла. Смакують вони ідеально з вершковим сиром, діжонською гірчицею чи просто чашкою гарячого чаю.
Запаліть свічки, налийте келишок пива чи яблучного сидру, поставте музику з акордеоном і ви вже у Баварії. Бо справжній Oktoberfest — це не місце, а настрій: родинне тепло, аромат дріжджового тіста та легка безтурботність осіннього вечора.