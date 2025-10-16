Домашні німецькі брецелі: простий рецепт приготування кренделів

німецькі кренделі / © Credits

Реклама

На сторінці germanmomkitchen поділилися сімейним рецептом домашніх німецьких кренделів, які родина авторки каналу щороку пече у жовтні. Крендель — це більше, ніж просто випічка. Це кулінарний символ Німеччини, який уособлює добробут, гостинність і трохи бешкетства.

Його форма — не випадковість: дві «руки», які схрещуються, символізують дружбу та єдність. У Баварії кренделі подають до пива, сиру, ковбасок чи навіть солодкого масла.

Інгредієнти Борошно 500 г Дріжджі свіжі 42 г Цукор 1 ч. л Сіль 1 ч. л Вершкове масло 40 г Вода 275 мл Харчова сода 50 г

Приготування

У теплій воді розчиніть дріжджі та цукор. Додайте борошно, сіль і м’яке масло. Замішуйте 8–10 хв, доки тісто не стане еластичним. Накрийте миску рушником і залиште тісто у теплому місці на 45–60 хв, воно має збільшитися удвічі. Розділіть тісто на 8 частин. Кожну розкачайте у довгу «мотузку», приблизно 40 см, залиште серединку товстішою. Схрестіть кінці та зробіть фірмову форму. Покладіть кренделі на дошку та заморозьте на 30 хв. У киплячу воду обережно додайте соду. Зменште вогонь до легкого кипіння. По одному занурюйте кренделі у розчин на 30 секунд. Потім дайте воді стекти та викладіть на деко. Зробіть надріз на товстій частині «черевця» та посипте сіллю. Випікайте у духовці за 220°C 15–18 хв, поки вони не стануть золотистими.

У результаті ви отримаєте те, за що всі люблять німецькі кренделі: блискучу скоринку, м’яку серединку та насичений аромат масла. Смакують вони ідеально з вершковим сиром, діжонською гірчицею чи просто чашкою гарячого чаю.

Реклама

Запаліть свічки, налийте келишок пива чи яблучного сидру, поставте музику з акордеоном і ви вже у Баварії. Бо справжній Oktoberfest — це не місце, а настрій: родинне тепло, аромат дріжджового тіста та легка безтурботність осіннього вечора.