Рецепти
52
2 хв

Домашні німецькі брецелі: простий рецепт приготування кренделів

Осінь — ідеальний час, щоб додати трохи теплоти, аромату свіжої випічки та німецького шарму у свої дні. І якщо ви мріяли хоч раз побувати на Oktoberfest у Мюнхені, то цей рецепт — ваш шанс створити святковий настрій просто вдома.

Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
2 години
260 ккал
німецькі кренделі

німецькі кренделі / © Credits

На сторінці germanmomkitchen поділилися сімейним рецептом домашніх німецьких кренделів, які родина авторки каналу щороку пече у жовтні. Крендель — це більше, ніж просто випічка. Це кулінарний символ Німеччини, який уособлює добробут, гостинність і трохи бешкетства.

Його форма — не випадковість: дві «руки», які схрещуються, символізують дружбу та єдність. У Баварії кренделі подають до пива, сиру, ковбасок чи навіть солодкого масла.

Інгредієнти

Борошно
500 г
Дріжджі свіжі
42 г
Цукор
1 ч. л
Сіль
1 ч. л
Вершкове масло
40 г
Вода
275 мл
Харчова сода
50 г

Приготування

  1. У теплій воді розчиніть дріжджі та цукор. Додайте борошно, сіль і м’яке масло. Замішуйте 8–10 хв, доки тісто не стане еластичним.

  2. Накрийте миску рушником і залиште тісто у теплому місці на 45–60 хв, воно має збільшитися удвічі.

  3. Розділіть тісто на 8 частин. Кожну розкачайте у довгу «мотузку», приблизно 40 см, залиште серединку товстішою. Схрестіть кінці та зробіть фірмову форму.

  4. Покладіть кренделі на дошку та заморозьте на 30 хв.

  5. У киплячу воду обережно додайте соду. Зменште вогонь до легкого кипіння.

  6. По одному занурюйте кренделі у розчин на 30 секунд. Потім дайте воді стекти та викладіть на деко.

  7. Зробіть надріз на товстій частині «черевця» та посипте сіллю.

  8. Випікайте у духовці за 220°C 15–18 хв, поки вони не стануть золотистими.

У результаті ви отримаєте те, за що всі люблять німецькі кренделі: блискучу скоринку, м’яку серединку та насичений аромат масла. Смакують вони ідеально з вершковим сиром, діжонською гірчицею чи просто чашкою гарячого чаю.

Запаліть свічки, налийте келишок пива чи яблучного сидру, поставте музику з акордеоном і ви вже у Баварії. Бо справжній Oktoberfest — це не місце, а настрій: родинне тепло, аромат дріжджового тіста та легка безтурботність осіннього вечора.

