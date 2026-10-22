Домашні шпроти, смачніші за магазинні: простий рецепт заготівлі

Домашні шпроти / © Credits

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Домашні шпроти — чудова закуска до святкового столу, інгредієнт для бутербродів або доповнення до улюблених страв. Секрет рецепта, про який розповіла фудблогерка Vira Sovenko — у міцній чорній заварці, яка надає рибі апетитного золотистого відтінку, та ароматних спеціях.

Інгредієнти

(на 6 баночок об’ємом 0,5 л)

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салака чи мойва (нечищеної риби) — 3 кг (або 2,3 кг очищеної)

рафінована олія — 500 мл

міцна чорна заварка — 300 мл (3 ст. л)

соєвий соус — 4 ст. л

сіль — 1,5 ст. л з гіркою

цукор — 1 ч. л

У кожну банку

зерниста гірчиця — ½ ч. л

чорний перець — 4–5 горошин

запашний перець — 2 горошини

лавровий лист — 1 шт.

Приготування

Рибу очистьте від голів і нутрощів, промийте та ретельно обсушіть паперовими рушниками. Для заливки змішайте проціджену чорну заварку, олію, соєвий соус, сіль і цукор до розчинення солі. На дно чистих сухих банок покладіть гірчицю та спеції. Щільно викладіть рибу вертикально чи шарами та залийте підготовленою сумішшю, залишаючи 1,5–2 см вільного простору до краю. Накрийте банки кришками без гумових ущільнювачів або фольгою та поставте у холодну духовку. Увімкніть її на 150°C. Після закипання зменште температуру до 110–120°C і готуйте приблизно 3 години.

Після приготування гарячі банки потрібно обережно дістати та закрити.

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Важливо: тривале тушкування в духовці та звичайне закатування кришок не роблять рибні консерви безпечними для зберігання за кімнатної температури. Домашні шпроти слід швидко охолодити та тримати у холодильнику, спожити протягом кількох днів або заморозити. Не зберігайте їх у коморі чи підвалі без спеціальної перевіреної технології консервування під тиском.

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