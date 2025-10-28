Домашня бананова гранола: рецепт ідеального сніданку

Домашня бананова гранола / © Associated Press

Фудблогерка та авторка сторінки jennieeeg поділилася рецептом своєї бананової граноли, яка не лише смачна, а й корисна, адже одна порція з грецьким йогуртом і ложечкою арахісової пасти дає понад 20 г білка.

Магазинні варіанти часто містять багато цукру, олії та консервантів. Домашня гранола — це гарний склад і максимум користі. Ви можете додати улюблені насіння, горіхи чи спеції, зробити її хрусткішою чи м’якшою собі до смаку. До того ж запах, який наповнює кухню під час запікання, — це справжня арома терапія.

Інгредієнти великий стиглий банан 1 шт. кленовий сироп 1–2 ст. л тахіні (можна замінити арахісовою пастою) ½ ст. л розтоплена кокосова олія 60 мл вівсяні пластівці 250 г насіння гарбуза 1 жменя насіння соняшника 1 жменя ваніль кориця сіль темний шоколад

Приготування

Змішайте всі інгредієнти в одній великій мисці — банан, кленовий сироп, тахіні, кокосову олію, спеції, вівсянку та насіння. Тісто має бути вологим, але не липким. Викладіть суміш на деко з пергаментом рівним шаром. Запікайте за 160°C близько 20 хв. Потім обережно перемішайте гранолу та поставте ще на 20–25 хв до золотистого кольору. Додайте шоколад, коли гранола трохи охолоне, щоб він злегка розтанув, але не розтікся. Повністю остудіть і перекладіть у герметичну банку. Зберігайте до двох тижнів.

Подача

З грецьким йогуртом і ложечкою арахісової пасти

З молоком або рослинним напоєм

Як додаток до смузі

Просто як перекус

Поради

Якщо любите гранолу хрусткішою, дайте їй повністю охолонути, перш ніж розбивати на шматочки.

Якщо хочете, щоб вона була м’якшою, виймайте з духовки трохи раніше.

Цей сніданок — про баланс і турботу про себе. Про те, що корисне може бути смачним, а правильне харчування — не про заборони, а про задоволення.