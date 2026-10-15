Домашня Кола з цедри та імбиру: як власноруч приготувати популярний напій

Домашня Кола tiktok.com_@karinaishere

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Фудблогерка Каріна Костенко розповіла про рецепт ароматного сиропу з цитрусовою цедрою, імбиром і прянощами, який достатньо змішати з газованою водою та льодом, щоб вийшов напій на смак як улюблена багатьма Кока-Кола.

Інгредієнти цедра апельсина 1 шт. цедра лимона 1 шт. цедра та сік лайма 1 шт. коричневий цукор 200 г свіжий тертий імбир 3 ст. л вода 300 мл кориця 1 паличка коріандр мускатний горіх 1 дрібка сіль газована вода лід

Приготування

Зніміть цедру з апельсина, лимона та лайма. У невеликій каструлі змішайте її з коричневим цукром, імбиром, водою, корицею, коріандром, мускатним горіхом і сіллю. Доведіть суміш до легкого кипіння, зменште вогонь і варіть 15 хв. Зніміть із плити та залиште охолоджуватися ще на 15 хв, після чого процідіть сироп. Для подавання налийте 60–120 мл сиропу у склянку з льодом і долийте газованою водою до бажаної насиченості. За бажанням додайте трохи соку лайма для свіжої цитрусової кислинки.

Домашній газований напій із цитрусами та спеціями — простий спосіб урізноманітнити звичне меню та поекспериментувати зі смаками. Регулюйте кількість сиропу, імбиру та лаймового соку на власний смак і подавайте напій добре охолодженим. А сироп зберігайте у холодильнику у чистій закритій ємності.

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