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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
92
Час на прочитання
1 хв

Домашня Кола з цедри та імбиру: як власноруч приготувати популярний напій

Улюблений газований напій можна легко та просто відтворити вдома.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Час приготування
40 хвилин
Харчова цінність на 100 г
50 ккал
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Домашня Кола tiktok.com_@karinaishere

Домашня Кола tiktok.com_@karinaishere

Фудблогерка Каріна Костенко розповіла про рецепт ароматного сиропу з цитрусовою цедрою, імбиром і прянощами, який достатньо змішати з газованою водою та льодом, щоб вийшов напій на смак як улюблена багатьма Кока-Кола.

Інгредієнти

цедра апельсина
1 шт.
цедра лимона
1 шт.
цедра та сік лайма
1 шт.
коричневий цукор
200 г
свіжий тертий імбир
3 ст. л
вода
300 мл
кориця
1 паличка
коріандр
мускатний горіх
1 дрібка
сіль
газована вода
лід

Приготування

  1. Зніміть цедру з апельсина, лимона та лайма.

  2. У невеликій каструлі змішайте її з коричневим цукром, імбиром, водою, корицею, коріандром, мускатним горіхом і сіллю.

  3. Доведіть суміш до легкого кипіння, зменште вогонь і варіть 15 хв.

  4. Зніміть із плити та залиште охолоджуватися ще на 15 хв, після чого процідіть сироп.

  5. Для подавання налийте 60–120 мл сиропу у склянку з льодом і долийте газованою водою до бажаної насиченості.

  6. За бажанням додайте трохи соку лайма для свіжої цитрусової кислинки.

Домашній газований напій із цитрусами та спеціями — простий спосіб урізноманітнити звичне меню та поекспериментувати зі смаками. Регулюйте кількість сиропу, імбиру та лаймового соку на власний смак і подавайте напій добре охолодженим. А сироп зберігайте у холодильнику у чистій закритій ємності.

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