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Домашня Кола з цедри та імбиру: як власноруч приготувати популярний напій
Улюблений газований напій можна легко та просто відтворити вдома.
Фудблогерка Каріна Костенко розповіла про рецепт ароматного сиропу з цитрусовою цедрою, імбиром і прянощами, який достатньо змішати з газованою водою та льодом, щоб вийшов напій на смак як улюблена багатьма Кока-Кола.
Інгредієнти
- цедра апельсина
- 1 шт.
- цедра лимона
- 1 шт.
- цедра та сік лайма
- 1 шт.
- коричневий цукор
- 200 г
- свіжий тертий імбир
- 3 ст. л
- вода
- 300 мл
- кориця
- 1 паличка
- коріандр
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- мускатний горіх
- 1 дрібка
- сіль
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- газована вода
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- лід
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Приготування
Зніміть цедру з апельсина, лимона та лайма.
У невеликій каструлі змішайте її з коричневим цукром, імбиром, водою, корицею, коріандром, мускатним горіхом і сіллю.
Доведіть суміш до легкого кипіння, зменште вогонь і варіть 15 хв.
Зніміть із плити та залиште охолоджуватися ще на 15 хв, після чого процідіть сироп.
Для подавання налийте 60–120 мл сиропу у склянку з льодом і долийте газованою водою до бажаної насиченості.
За бажанням додайте трохи соку лайма для свіжої цитрусової кислинки.
Домашній газований напій із цитрусами та спеціями — простий спосіб урізноманітнити звичне меню та поекспериментувати зі смаками. Регулюйте кількість сиропу, імбиру та лаймового соку на власний смак і подавайте напій добре охолодженим. А сироп зберігайте у холодильнику у чистій закритій ємності.