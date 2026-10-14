Домашня консерва з салаки: рецепт із овочами у томаті

Домашня консерва з салаки / © Credits

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Домашня рибна заготівля — чудовий спосіб урізноманітнити меню та мати під рукою готову страву для обіду чи вечері. Салака, тушкована з морквою, цибулею та солодким перцем у томатному соусі, виходить ароматною та насиченою, а готується все у звичайній каструлі, про це розповіла фудблогерка Valeria Pytel.

Інгредієнти Салака очищена 2 кг Цибуля 1 кг Морква 1 кг Солодкий перець 1 кг Томатний сік 2 л Томатна паста 500 г Олія 500 мл Оцет 2 ст. л Цукор 300 г Сіль

Приготування

Спочатку підготуйте рибу, очистьте її, розріжте навпіл, добре посоліть і залиште у холодильнику, поки готуватимете овочі. Моркву натріть на великій тертці, цибулю наріжте середніми шматочками, а солодкий перець — соломкою. У великій каструлі з’єднайте томатний сік із підготовленими овочами. Поставте на невеликий вогонь і тушкуйте приблизно 60 хв і періодично помішуйте. Потім додайте томатну пасту, олію, цукор і салаку. Обережно перемішайте та тушкуйте ще 30 хв. Після цього влийте оцет, за потреби досоліть і залиште на вогні ще на пів години.

Важливо

Якщо плануєте зберігати заготівлю за кімнатної температури, самого тушкування та закручування банок недостатньо. Риба — низькокислотний продукт, тому для безпечного тривалого зберігання потрібна перевірена технологія консервування під тиском. Без неї готову страву слід охолодити та зберігати у холодильнику чи заморозити.

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Салака з овочами у томатному соусі — ситна домашня страва, яка смакуватиме з картоплею, кашами чи свіжим хлібом.

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