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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
780
Час на прочитання
1 хв

Домашня консерва з салаки: рецепт із овочами у томаті

Ніжна риба, соковиті овочі та насичений томатний соус — це рецепт домашньої консерви із салаки, яку можна приготувати з доступних інгредієнтів.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Час приготування
2 год. 30 хв.
Харчова цінність на 100 г
140 ккал
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Домашня консерва з салаки

Домашня консерва з салаки / © Credits

Домашня рибна заготівля — чудовий спосіб урізноманітнити меню та мати під рукою готову страву для обіду чи вечері. Салака, тушкована з морквою, цибулею та солодким перцем у томатному соусі, виходить ароматною та насиченою, а готується все у звичайній каструлі, про це розповіла фудблогерка Valeria Pytel.

Інгредієнти

Салака очищена
2 кг
Цибуля
1 кг
Морква
1 кг
Солодкий перець
1 кг
Томатний сік
2 л
Томатна паста
500 г
Олія
500 мл
Оцет
2 ст. л
Цукор
300 г
Сіль

Приготування

  1. Спочатку підготуйте рибу, очистьте її, розріжте навпіл, добре посоліть і залиште у холодильнику, поки готуватимете овочі.

  2. Моркву натріть на великій тертці, цибулю наріжте середніми шматочками, а солодкий перець — соломкою.

  3. У великій каструлі з’єднайте томатний сік із підготовленими овочами.

  4. Поставте на невеликий вогонь і тушкуйте приблизно 60 хв і періодично помішуйте.

  5. Потім додайте томатну пасту, олію, цукор і салаку.

  6. Обережно перемішайте та тушкуйте ще 30 хв.

  7. Після цього влийте оцет, за потреби досоліть і залиште на вогні ще на пів години.

Важливо

Якщо плануєте зберігати заготівлю за кімнатної температури, самого тушкування та закручування банок недостатньо. Риба — низькокислотний продукт, тому для безпечного тривалого зберігання потрібна перевірена технологія консервування під тиском. Без неї готову страву слід охолодити та зберігати у холодильнику чи заморозити.

Салака з овочами у томатному соусі — ситна домашня страва, яка смакуватиме з картоплею, кашами чи свіжим хлібом.

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