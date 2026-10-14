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Домашня консерва з салаки: рецепт із овочами у томаті
Ніжна риба, соковиті овочі та насичений томатний соус — це рецепт домашньої консерви із салаки, яку можна приготувати з доступних інгредієнтів.
Домашня рибна заготівля — чудовий спосіб урізноманітнити меню та мати під рукою готову страву для обіду чи вечері. Салака, тушкована з морквою, цибулею та солодким перцем у томатному соусі, виходить ароматною та насиченою, а готується все у звичайній каструлі, про це розповіла фудблогерка Valeria Pytel.
Інгредієнти
- Салака очищена
- 2 кг
- Цибуля
- 1 кг
- Морква
- 1 кг
- Солодкий перець
- 1 кг
- Томатний сік
- 2 л
- Томатна паста
- 500 г
- Олія
- 500 мл
- Оцет
- 2 ст. л
- Цукор
- 300 г
- Сіль
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Приготування
Спочатку підготуйте рибу, очистьте її, розріжте навпіл, добре посоліть і залиште у холодильнику, поки готуватимете овочі.
Моркву натріть на великій тертці, цибулю наріжте середніми шматочками, а солодкий перець — соломкою.
У великій каструлі з’єднайте томатний сік із підготовленими овочами.
Поставте на невеликий вогонь і тушкуйте приблизно 60 хв і періодично помішуйте.
Потім додайте томатну пасту, олію, цукор і салаку.
Обережно перемішайте та тушкуйте ще 30 хв.
Після цього влийте оцет, за потреби досоліть і залиште на вогні ще на пів години.
Важливо
Якщо плануєте зберігати заготівлю за кімнатної температури, самого тушкування та закручування банок недостатньо. Риба — низькокислотний продукт, тому для безпечного тривалого зберігання потрібна перевірена технологія консервування під тиском. Без неї готову страву слід охолодити та зберігати у холодильнику чи заморозити.
Салака з овочами у томатному соусі — ситна домашня страва, яка смакуватиме з картоплею, кашами чи свіжим хлібом.