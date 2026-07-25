Домашня консервована кукурудза: рецепт зимової заготівлі для салатів

Кукурудза / © Associated Press

Реклама

Домашня консервована кукурудза може стати справжньою знахідкою для зимових салатів, закусок і гарнірів. На сторінці Recipe for happiness розповіли про простий спосіб заготівлі без автоклава, з насиченим смаком і правильним маринадом.

Головний секрет — правильно підготувати зерна та не перевантажувати банки, адже кукурудза активно вбирає рідину.

Варіння у лушпинні

Для заготівлі авторка рецепта радить відварювати качани разом із лушпинням і волокнами. Саме це допомагає зробити смак кукурудзи вираженішим і насиченішим.

Реклама

У каструлю також додають 1 ст. л солі та 1 ст. л цукру. Варити качани потрібно приблизно 10–15 хв. Після варіння качани потрібно трохи охолодити, обрізати всі зерна та добре промити їх водою. За словами авторки рецепта, 10 стандартних качанів кукурудзи вистачає приблизно на 4 банки об’ємом 0,5 л.

Як наповнювати банки

Підготовлені зерна розкладають у банки, але важливо не заповнювати їх доверху. Причина проста, адже кукурудза дуже добре вбирає воду. Якщо зерен буде забагато, через деякий час частина кукурудзи може залишитися без маринаду.

Для заливки готують простий маринад:

вода — 1 л

сіль — 1 ст. л

цукор — 2 ст. л

лимонна кислота — 0,5 ч. л

Маринад потрібно довести до кипіння та залити ним банки з кукурудзою. Цієї кількості вистачає приблизно на 4 банки по 0,5 літра.

Стерилізація

Щоб кукурудза добре зберігалася, банки потрібно правильно простерилізувати.

Реклама

Каструлю застеляють тканиною, ставлять у неї банки, накривають кришками, але поки не закручують. Потім у каструлю наливають воду до рівня «плічок» банок. У воду додають ще 2 ст. л солі. Вона допомагає підвищити температуру стерилізації. Стерилізувати банки потрібно 40 хв. Після цього їх закатують і залишають для зберігання у погребі чи холодильнику.

Домашня консервована кукурудза — це маленька баночка літа, яку легко приготувати власноруч. Без автоклаву, складних технологій та з мінімумом інгредієнтів можна отримати ароматну заготівлю для майбутніх салатів і страв.

Новини партнерів