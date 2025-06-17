Домашня ковбаса зі свинини: рецепт смачної страви

Домашня ковбаса зі свинини / © Getty Images

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Лише коли ви готуєте домашні страви можна бути впевненими в якості продукту, відчути справжній смак натурального м’яса та створити щось по-справжньому особливе для своєї родини. Один із таких гастрономічних скарбів — домашня свиняча ковбаса, про рецепт приготування якої розповіли на сторінці mil_alexx_pp. Вона смакує і теплою, і холодною, чудово підходить як для святкового столу, так і для щоденного сніданку чи обіду.

Інгредієнти Свиняче м’ясо (стегно) 1,5 кг Свіже сало 500 г Часник 10 зубчиків Сіль 15 г Перець чорний мелений Зерна гірчиці 30–40 г Коріандр або розмарин (сушений) Холодна вода 200 мл Свиняча кишка (оболонка) 1,7 м

Приготування

Наріжте м’ясо невеликими шматками, попередньо обріжте надлишки сала та тверді прожилки. Сало наріжте окремо — воно має бути свіжим, не солоним, без шкірки. Через м’ясорубку пропустіть сало, обрізки м’яса та очищені зубчики часнику. Отриману масу змішайте з рештою нарізаного м’яса. Додайте до м’ясної маси сіль, перець, зерна гірчиці та спеції (розмарин або коріандр). Влийте 200 мл холодної води та ретельно вимішайте фарш руками. Потім добре відбийте масу, кидаючи її з висоти у миску (це надає ковбасі пружності) і залиште маринуватися мінімум на 30 хв. Промийте свинячу кишку у проточній воді, можна потримати у солоній воді кілька хвилин для дезінфекції. Одягніть її на спеціальну ковбасну насадку для м’ясорубки чи використовуйте кондитерський мішок. Акуратно начиняйте кишку фаршем, не надто щільно — щоб уникнути розриву за випікання. За бажанням, розділяйте ковбасу на порції, скрутіть її через кожні 15–20 см. Викладіть ковбасу на деко, проколіть її голкою у кількох місцях (це дозволить парі виходити та запобігти розриву оболонки). Влийте на деко 200 мл води, накрийте фольгою чи пергаментом. Запікайте за температури 200°C 30 хв. Після цього злийте воду, обережно переверніть ковбасу та допікайте ще 20–30 хв до золотистої скоринки.

Поради

Часник можна замінити на сушений чи смажений для м’якшого смаку.

Якщо хочете виразнішого аромату, додайте трохи мускатного горіха чи сухої аджики.

Ковбасу можна також відварити перед запіканням, це зробить її ніжнішою.

Готову ковбасу зберігайте у холодильнику не більше 5 днів або заморозьте порційно.

Домашня ковбаса зі свинини — це кулінарна класика, яка не втрачає актуальності. Вона має не лише чудовий смак, а й створює атмосферу тепла, турботи та родинного затишку.