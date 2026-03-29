- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 71
- Час на прочитання
- 2 хв
Домашня куряча шинка з оливками — рецепт до святкового столу
Забудьте про магазинні ковбаси з довгим списком інгредієнтів, домашня шинка з курки — це про контроль якості, смаку та користі.
У світі, де здорове харчування стало не просто модою, а способом життя, домашні альтернативи звичним продуктам набувають нової популярності. І якщо раніше шинка асоціювалася з делікатесом «з магазину», сьогодні її легко приготувати власноруч без консервантів, зайвих добавок і з повним контролем складу. Фудблогерка Ольга Рябенко запропонувала рецепт, який легко повторити, а результат має вигляд як з гастрономічного бутика: соковите м’ясо, ніжна текстура та пікантні зелені оливки, які додають характеру кожному шматочку.
Куряча шинка — ідеальний варіант для тих, хто шукає баланс між смаком і легкістю. Вона підходить як для святкового столу, так і для щоденних бутербродів, перекусів або навіть білкових сніданків.
Інгредієнти
- філе курячого стегна
- 400 г
- куряче філе
- 300 г
- курячий фарш
- 300 г
- зелені оливки без кісточки
- 300 г
- олія
- 50 мл
- перець
- 1 ч. л
- сіль з прянощами для курки
- 1 ст. л
- крохмаль
- 1 ст. л
Приготування
Наріжте філе стегна та куряче філе шматочками, і додайте до фаршу.
Додайте сіль із прянощами, перець і олію, це створить ароматну основу.
Злийте рідину з оливок і додайте їх до м’ясної маси.
Додайте крохмаль і ретельно перемішайте, саме він «збере» шинку у щільну, красиву форму.
Викладіть масу у форму, застелену пергаментом.
Добре утрамбуйте, накрийте пергаментом і фольгою.
Готуйте за 180°C протягом 1 години 20 хв.
Дайте шинці повністю охолонути, а потім поставте в холодильник. Це забезпечить ідеальну текстуру для нарізання.
Готова шинка виходить соковитою, ароматною та щільною, проте ніжною. Її легко нарізати тонкими скибками і це ідеальна основа для корисних бутербродів, святкових м’ясних нарізок, ланч-боксів і білкових перекусів.
Домашня куряча шинка — це не просто альтернатива магазинним продуктам, а новий рівень кулінарного задоволення. Вона поєднує у собі простоту приготування, чистий склад і вишуканий смак.
Цей рецепт — доказ того, що навіть звичайна курка може перетворитися на делікатес, якщо додати трохи фантазії та любові.