Домашня куряча шинка з оливками tiktok.comolga.riabenko

У світі, де здорове харчування стало не просто модою, а способом життя, домашні альтернативи звичним продуктам набувають нової популярності. І якщо раніше шинка асоціювалася з делікатесом «з магазину», сьогодні її легко приготувати власноруч без консервантів, зайвих добавок і з повним контролем складу. Фудблогерка Ольга Рябенко запропонувала рецепт, який легко повторити, а результат має вигляд як з гастрономічного бутика: соковите м’ясо, ніжна текстура та пікантні зелені оливки, які додають характеру кожному шматочку.

Куряча шинка — ідеальний варіант для тих, хто шукає баланс між смаком і легкістю. Вона підходить як для святкового столу, так і для щоденних бутербродів, перекусів або навіть білкових сніданків.

Інгредієнти філе курячого стегна 400 г куряче філе 300 г курячий фарш 300 г зелені оливки без кісточки 300 г олія 50 мл перець 1 ч. л сіль з прянощами для курки 1 ст. л крохмаль 1 ст. л

Приготування

Наріжте філе стегна та куряче філе шматочками, і додайте до фаршу. Додайте сіль із прянощами, перець і олію, це створить ароматну основу. Злийте рідину з оливок і додайте їх до м’ясної маси. Додайте крохмаль і ретельно перемішайте, саме він «збере» шинку у щільну, красиву форму. Викладіть масу у форму, застелену пергаментом. Добре утрамбуйте, накрийте пергаментом і фольгою. Готуйте за 180°C протягом 1 години 20 хв. Дайте шинці повністю охолонути, а потім поставте в холодильник. Це забезпечить ідеальну текстуру для нарізання.

Готова шинка виходить соковитою, ароматною та щільною, проте ніжною. Її легко нарізати тонкими скибками і це ідеальна основа для корисних бутербродів, святкових м’ясних нарізок, ланч-боксів і білкових перекусів.

Домашня куряча шинка — це не просто альтернатива магазинним продуктам, а новий рівень кулінарного задоволення. Вона поєднує у собі простоту приготування, чистий склад і вишуканий смак.

Цей рецепт — доказ того, що навіть звичайна курка може перетворитися на делікатес, якщо додати трохи фантазії та любові.