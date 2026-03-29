Рецепти
71
2 хв

Домашня куряча шинка з оливками — рецепт до святкового столу

Забудьте про магазинні ковбаси з довгим списком інгредієнтів, домашня шинка з курки — це про контроль якості, смаку та користі.

Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
3 год. 30 хв.
180 ккал
Домашня куряча шинка з оливками tiktok.comolga.riabenko

Домашня куряча шинка з оливками tiktok.comolga.riabenko

У світі, де здорове харчування стало не просто модою, а способом життя, домашні альтернативи звичним продуктам набувають нової популярності. І якщо раніше шинка асоціювалася з делікатесом «з магазину», сьогодні її легко приготувати власноруч без консервантів, зайвих добавок і з повним контролем складу. Фудблогерка Ольга Рябенко запропонувала рецепт, який легко повторити, а результат має вигляд як з гастрономічного бутика: соковите м’ясо, ніжна текстура та пікантні зелені оливки, які додають характеру кожному шматочку.

Куряча шинка — ідеальний варіант для тих, хто шукає баланс між смаком і легкістю. Вона підходить як для святкового столу, так і для щоденних бутербродів, перекусів або навіть білкових сніданків.

Домашня куряча шинка з оливками tiktok.comolga.riabenko

Домашня куряча шинка з оливками tiktok.comolga.riabenko

Інгредієнти

філе курячого стегна
400 г
куряче філе
300 г
курячий фарш
300 г
зелені оливки без кісточки
300 г
олія
50 мл
перець
1 ч. л
сіль з прянощами для курки
1 ст. л
крохмаль
1 ст. л

Приготування

  1. Наріжте філе стегна та куряче філе шматочками, і додайте до фаршу.

  2. Додайте сіль із прянощами, перець і олію, це створить ароматну основу.

  3. Злийте рідину з оливок і додайте їх до м’ясної маси.

  4. Додайте крохмаль і ретельно перемішайте, саме він «збере» шинку у щільну, красиву форму.

  5. Викладіть масу у форму, застелену пергаментом.

  6. Добре утрамбуйте, накрийте пергаментом і фольгою.

  7. Готуйте за 180°C протягом 1 години 20 хв.

  8. Дайте шинці повністю охолонути, а потім поставте в холодильник. Це забезпечить ідеальну текстуру для нарізання.

Готова шинка виходить соковитою, ароматною та щільною, проте ніжною. Її легко нарізати тонкими скибками і це ідеальна основа для корисних бутербродів, святкових м’ясних нарізок, ланч-боксів і білкових перекусів.

Домашня куряча шинка — це не просто альтернатива магазинним продуктам, а новий рівень кулінарного задоволення. Вона поєднує у собі простоту приготування, чистий склад і вишуканий смак.

Цей рецепт — доказ того, що навіть звичайна курка може перетворитися на делікатес, якщо додати трохи фантазії та любові.

