Домашня квашена капуста: секрет ідеальної хрусткої закуски

Домашня квашена капуста / © Credits

Реклама

Кисла капуста — класика українського осіннього столу: проста, корисна, вітамінна та головне, приготувати її може кожен, навіть без кулінарних дипломів. На сторінці fermerka.ua поділилися перевіреним способом, який передається, здається, від покоління до покоління.

Інгредієнти білокачанна капуста (сорт Кам’яна голова) 1 кг сіль 20–25 г морква

Приготування

Нашаткуйте капусту, тонко, рівномірно, щоб кожен шматочок промаринувався. Додайте терту моркву та сіль. Добре перетріть руками, щоб овочі пустили сік. Викладіть у трилітрову банку. Ущільніть, щоб не залишалося повітря, але не надто щільно, капусті потрібен простір для бродіння. Проткніть дерев’яною паличкою до дна банки, так вийте зайве повітря та капуста не буде гірчити. Залиште за кімнатної температури на кілька днів. Щодня перевіряйте та знову протикайте паличкою. Коли процес бродіння завершиться, зазвичай 3–5 днів, поставте капусту у холодильник або у прохолодне місце.

Поради

Якщо любите ніжний смак, додайте ложку меду під час засолювання.

Щоб капуста залишалась білосніжною, не використовуйте йодовану сіль.

Не лінуйтеся щодня протикати капусту це гарантія, що вона не перекисне.

Ідеальна температура для бродіння — 18–22°C.

Смачна, хрустка, ароматна та зовсім не примхлива домашня квашена капуста знову повертає нас до витоків. Це страва, у якій є простота, традиція та турбота — саме те, чого так хочеться восени.