Домашня "Нутела" без цукру та лактози: рецепт корисної альтернативи улюбленого смаколика

Домашня "Нутела" / © Credits

Реклама

Тренд на домашні версії популярних продуктів продовжує набирати обертів. Все більше людей прагнуть контролювати склад улюблених страв, зменшувати кількість цукру, штучних добавок і продуктів тваринного походження.

Домашня шоколадно-горіхова паста — один із найпростіших способів створити десерт, який смакує не гірше за магазинні аналоги. Основу цього рецепта складають фундук, какао та рослинне молоко, а замість цукру використовується мед або сироп агави. Про цей рецепт на своїй сторінці розповів фудблогер Рома Ємець.

Домашня «Нутела» tiktok.com/@romayemets

Інгредієнти очищений фундук 200 г мед або сироп агави 70 г мигдальне молоко 400 мл кокосова олія 40 г какао-порошок 50 г кероб 20 г ваніль ¼ стручка

Домашня «Нутела» tiktok.com/@romayemets

Приготування

У чашу блендера додайте фундук, мигдальне молоко, мед або сироп агави, кокосову олію, какао, кероб і ваніль. Збивайте всі інгредієнти протягом 5 хв до максимально однорідної кремової консистенції. Готову масу протріть через сито, щоб текстура стала ще ніжнішою. Перелийте пасту у контейнер або скляну банку. Накрийте поверхню харчовою плівкою у контакт, щоб уникнути утворення кірочки. Поставте у холодильник до повного охолодження та загущення.

Готову пасту можна намазувати на тости, додавати до млинців, використовувати як начинку для десертів або просто їсти ложкою.

Реклама

Домашня «Нутела» без цукру та лактози доводить, що улюблені солодощі можуть бути простими за складом і не втрачати свого смаку.

Новини партнерів