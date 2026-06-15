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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
72
Час на прочитання
1 хв

Домашня "Нутела" без цукру та лактози: рецепт корисної альтернативи улюбленого смаколика

Шоколадна паста давно стала одним із найулюбленіших десертів для сніданків і перекусів. Але що, як ми скажемо, що приготувати її можна вдома, без цукру та молочних продуктів.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Час приготування
1 год. 15 хв.
Харчова цінність на 100 г
265 ккал
Коментарі
Домашня "Нутела"

Домашня "Нутела" / © Credits

Тренд на домашні версії популярних продуктів продовжує набирати обертів. Все більше людей прагнуть контролювати склад улюблених страв, зменшувати кількість цукру, штучних добавок і продуктів тваринного походження.

Домашня шоколадно-горіхова паста — один із найпростіших способів створити десерт, який смакує не гірше за магазинні аналоги. Основу цього рецепта складають фундук, какао та рослинне молоко, а замість цукру використовується мед або сироп агави. Про цей рецепт на своїй сторінці розповів фудблогер Рома Ємець.

Домашня «Нутела» tiktok.com/@romayemets

Домашня «Нутела» tiktok.com/@romayemets

Інгредієнти

очищений фундук
200 г
мед або сироп агави
70 г
мигдальне молоко
400 мл
кокосова олія
40 г
какао-порошок
50 г
кероб
20 г
ваніль
¼ стручка
Домашня «Нутела» tiktok.com/@romayemets

Домашня «Нутела» tiktok.com/@romayemets

Приготування

  1. У чашу блендера додайте фундук, мигдальне молоко, мед або сироп агави, кокосову олію, какао, кероб і ваніль.

  2. Збивайте всі інгредієнти протягом 5 хв до максимально однорідної кремової консистенції.

  3. Готову масу протріть через сито, щоб текстура стала ще ніжнішою.

  4. Перелийте пасту у контейнер або скляну банку.

  5. Накрийте поверхню харчовою плівкою у контакт, щоб уникнути утворення кірочки.

  6. Поставте у холодильник до повного охолодження та загущення.

Готову пасту можна намазувати на тости, додавати до млинців, використовувати як начинку для десертів або просто їсти ложкою.

Домашня «Нутела» без цукру та лактози доводить, що улюблені солодощі можуть бути простими за складом і не втрачати свого смаку.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
72
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