Домашня нутелла: цікавий рецепт без цукру та молока / © Credits

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Кулінар Рома Ємець поділився рецептом домашньої нутелли, яка не лише надзвичайно смачна, але й значно корисніша за звичну магазинну пасту. Без зайвого цукру, без молока та з ніжною текстурою — ця нутелла стане справжньою знахідкою для тих, хто піклується про своє здоров’я.

Звичайна магазинна нутелла містить цукор, пальмову олію, ароматизатори та стабілізатори, які не завжди приносять користь організму. Одна столова ложка такої пасти — це близько 100 кал, з яких переважна більшість — це швидкі вуглеводи.

Натомість домашня нутелла за цим рецептом має у три рази менше калорій, а замість цукру використовується натуральний мед або сироп агави. Вона містить здорові жири з горіхів і кокосової олії, рослинні білки, антиоксиданти з какао та не містить лактози, а це робить її ідеальною для людей з непереносимістю молочних продуктів.

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Інгредієнти Фундук (підсмажений, очищений) 200 г Мед або сироп агави 70 г Мигдалеве чи інше рослинне молоко 400 мл Кокосова олія 40 г Какао-порошок 50 г Кероб 20 г Натуральна ваніль ¼ стручка (або декілька крапель екстракту)

Приготування

Фундук обсмажити у духовці чи на пательні до золотистого кольору (10-12 хв за 180°C), потім очистити від шкірки. Це посилить аромат і зробить пасту ніжнішою. У чашу блендера помістіть: підсмажений фундук, мед, рослинне молоко, розтоплену кокосову олію, какао, кероб і дрібку натуральної ванілі. Збивайте всі інгредієнти до однорідної, кремової маси. Це може зайняти до 5 хв — не поспішайте, консистенція має бути максимально гладкою. Готову пасту можна протерти через дрібне сито, щоб позбутись дрібних частинок та зробити текстуру ще ніжнішою. Перелийте нутеллу у скляну чи пластикову ємність, накрийте харчовою плівкою, щоб на поверхні не утворилася кірка та поставте у холодильник щонайменше на 3–4 години, а краще на ніч.

Готову пасту можна зберігати у холодильнику до 7 днів. Вона чудово смакує з хлібом, оладками, млинцями, а також як начинка до тортів або топінг до каш і морозива. А ще її можна просто їсти ложкою.

Поради:

Якщо хочете зробити нутеллу густішою, зменште кількість молока до 300 мл.

Для насиченішого шоколадного смаку додайте більше какао та замініть кероб.

Домашня нутелла — це не лише смачна альтернатива магазинним солодощам, а й крок до здоровішого харчування. Вона підходить дітям, веганам, людям із непереносимістю лактози чи глютену, а також тим, хто прагне зменшити споживання цукру. Приготуйте її разом із дітьми — це стане не лише смачним, а й захопливим досвідом.