Домашня ряжанка: рецепт приготування смачного та корисного молочного напою

Домашня ряжанка / © Credits

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Цей продукт не лише смачний, а й надзвичайно корисний для травлення, імунітету та здоров’я кісток. Авторка сторінки VD Necrasova поділилася перевіреним рецептом домашньої ряжанки, який легко реалізувати навіть без досвіду у кулінарії.

Ряжанка — це традиційний український кисломолочний продукт, який утворюється шляхом запікання молока з подальшим заквашуванням сметаною чи спеціальною бактеріальною культурою. У порівнянні з кефіром або йогуртом, ряжанка має м’якший, солодкуватий смак і ніжну кремову консистенцію.

Інгредієнти Молоко 3 л Сметана 12 ст. л

Приготування

Налийте молоко у каструлю з товстим дном. Поставте на середній вогонь і доведіть до кипіння, постійно помішуйте, щоб не пригоріло. Як тільки молоко закипить — зніміть з плити та перелийте у жароміцну форму чи залиште у тій самій каструлі (якщо вона підходить для духовки). Розігрійте духовку до 150 °C, поставте туди каструлю з молоком і готуйте 2 години. Саме під час цього «томлення» на поверхні утворюється золотиста коричнева шкірочка — карамелізована білкова плівка, яка надає ряжанці неповторний смак. Вийміть молоко з духовки та дайте йому охолонути до близько 40 °C — це оптимальна температура для активації кисломолочних бактерій. Додайте до охолодженого молока сметану та добре перемішайте (краще вийняти шкірочку, щоб вона не заважала — її можна з’їсти окремо). Розлийте молоко у чисті скляні банки чи залиште в одній ємності, накрийте кришками чи марлею. Поставте банки у тепле місце на 6–8 годин (наприклад, у духовку з увімкненою лампочкою чи обгорніть ковдрою). За цей час молоко загусне і перетвориться на ніжну ряжанку. Готову ряжанку перенесіть у холодильник. Через 1–2 години вона стане ще густішою та смачнішою.

Домашня ряжанка — це не просто напій. Це маленький ритуал турботи про себе та своїх близьких. Вона поєднує традиції української кухні з сучасною турботою про здоров’я. Готувати її — легко, економно й дуже душевно.

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