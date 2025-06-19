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Домашня ряжанка: рецепт приготування смачного та корисного молочного напою
У сучасному світі дедалі більше людей прагне повернутись до натуральних продуктів — простих, без консервантів і зайвих добавок. Одним із таких справжніх «смаків з дитинства» є ряжанка — густий, ніжний, злегка карамельний кисломолочний напій, який легко приготувати вдома.
Цей продукт не лише смачний, а й надзвичайно корисний для травлення, імунітету та здоров’я кісток. Авторка сторінки VD Necrasova поділилася перевіреним рецептом домашньої ряжанки, який легко реалізувати навіть без досвіду у кулінарії.
Ряжанка — це традиційний український кисломолочний продукт, який утворюється шляхом запікання молока з подальшим заквашуванням сметаною чи спеціальною бактеріальною культурою. У порівнянні з кефіром або йогуртом, ряжанка має м’якший, солодкуватий смак і ніжну кремову консистенцію.
Інгредієнти
- Молоко
- 3 л
- Сметана
- 12 ст. л
Приготування
Налийте молоко у каструлю з товстим дном. Поставте на середній вогонь і доведіть до кипіння, постійно помішуйте, щоб не пригоріло.
Як тільки молоко закипить — зніміть з плити та перелийте у жароміцну форму чи залиште у тій самій каструлі (якщо вона підходить для духовки).
Розігрійте духовку до 150 °C, поставте туди каструлю з молоком і готуйте 2 години. Саме під час цього «томлення» на поверхні утворюється золотиста коричнева шкірочка — карамелізована білкова плівка, яка надає ряжанці неповторний смак.
Вийміть молоко з духовки та дайте йому охолонути до близько 40 °C — це оптимальна температура для активації кисломолочних бактерій.
Додайте до охолодженого молока сметану та добре перемішайте (краще вийняти шкірочку, щоб вона не заважала — її можна з’їсти окремо).
Розлийте молоко у чисті скляні банки чи залиште в одній ємності, накрийте кришками чи марлею.
Поставте банки у тепле місце на 6–8 годин (наприклад, у духовку з увімкненою лампочкою чи обгорніть ковдрою). За цей час молоко загусне і перетвориться на ніжну ряжанку.
Готову ряжанку перенесіть у холодильник. Через 1–2 години вона стане ще густішою та смачнішою.
Домашня ряжанка — це не просто напій. Це маленький ритуал турботи про себе та своїх близьких. Вона поєднує традиції української кухні з сучасною турботою про здоров’я. Готувати її — легко, економно й дуже душевно.