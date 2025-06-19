ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
145
Час на прочитання
2 хв

Домашня ряжанка: рецепт приготування смачного та корисного молочного напою

У сучасному світі дедалі більше людей прагне повернутись до натуральних продуктів — простих, без консервантів і зайвих добавок. Одним із таких справжніх «смаків з дитинства» є ряжанка — густий, ніжний, злегка карамельний кисломолочний напій, який легко приготувати вдома.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Час приготування
6 год. 30 хв.
Харчова цінність на 100 г
70 ккал
Домашня ряжанка

Домашня ряжанка / © Credits

Цей продукт не лише смачний, а й надзвичайно корисний для травлення, імунітету та здоров’я кісток. Авторка сторінки VD Necrasova поділилася перевіреним рецептом домашньої ряжанки, який легко реалізувати навіть без досвіду у кулінарії.

Ряжанка — це традиційний український кисломолочний продукт, який утворюється шляхом запікання молока з подальшим заквашуванням сметаною чи спеціальною бактеріальною культурою. У порівнянні з кефіром або йогуртом, ряжанка має м’якший, солодкуватий смак і ніжну кремову консистенцію.

Інгредієнти

Молоко
3 л
Сметана
12 ст. л

Приготування

  1. Налийте молоко у каструлю з товстим дном. Поставте на середній вогонь і доведіть до кипіння, постійно помішуйте, щоб не пригоріло.

  2. Як тільки молоко закипить — зніміть з плити та перелийте у жароміцну форму чи залиште у тій самій каструлі (якщо вона підходить для духовки).

  3. Розігрійте духовку до 150 °C, поставте туди каструлю з молоком і готуйте 2 години. Саме під час цього «томлення» на поверхні утворюється золотиста коричнева шкірочка — карамелізована білкова плівка, яка надає ряжанці неповторний смак.

  4. Вийміть молоко з духовки та дайте йому охолонути до близько 40 °C — це оптимальна температура для активації кисломолочних бактерій.

  5. Додайте до охолодженого молока сметану та добре перемішайте (краще вийняти шкірочку, щоб вона не заважала — її можна з’їсти окремо).

  6. Розлийте молоко у чисті скляні банки чи залиште в одній ємності, накрийте кришками чи марлею.

  7. Поставте банки у тепле місце на 6–8 годин (наприклад, у духовку з увімкненою лампочкою чи обгорніть ковдрою). За цей час молоко загусне і перетвориться на ніжну ряжанку.

  8. Готову ряжанку перенесіть у холодильник. Через 1–2 години вона стане ще густішою та смачнішою.

Домашня ряжанка — це не просто напій. Це маленький ритуал турботи про себе та своїх близьких. Вона поєднує традиції української кухні з сучасною турботою про здоров’я. Готувати її — легко, економно й дуже душевно.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie