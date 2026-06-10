Домашній бефстроганов зі свинини tiktok.com/@romayemets

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Є страви, які не потребують модних інтерпретацій і бефстроганов зі свинини, про рецепт якого розповів фудблогер Рома Ємець, саме з таких, ніжне тушковане м’ясо, оксамитовий соус та знайомий аромат, які миттєво створюють відчуття затишку.

Інгредієнти свинина 0,5 кг цибуля 2 шт. часник 3 зубчики солоний огірок 1 шт. соняшникова олія 2 ст. л вершкове масло 1 ст. л сіль суміш перців томатний сік 1 склянка (250 мл) гостра гірчиця 1 ч. л цукор 1 ч. л вода ½ склянки сметана 3 ст. л петрушка 1/3 пучка

Домашній бефстроганов зі свинини tiktok.com/@romayemets

Приготування

Свинину нарізають брусочками. Далі м’ясо обсмажується на сильному вогні до рум’яної скоринки. До м’яса додають цибулю та часник. Після цього вводять вершкове масло, яке додає страві м’якості та легкого кремового відтінку. Томатний сік поєднують із гірчицею та невеликою кількістю цукру. Страва тушкується близько 30 хв на середньому вогні, за цей час м’ясо стає ніжним, а соус набуває густоти та глибини. Окремо сметану змішують із подрібненим часником і петрушкою. Солоний огірок додається вже наприкінці, він дає легку кислинку та характерну пікантність. У фіналі сметанну суміш акуратно вводять у гарячу страву, не доводять до кипіння, щоб зберегти ніжну текстуру соусу.

Подавайте його з картопляним пюре, гречкою чи рисом і отримайте ту саму «комфортну їжу», яка працює краще за будь-які гастрономічні тренди.

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