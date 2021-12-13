Домашній глінтвейн: простий рецепт ароматного зимового напою

Це популярний зігрівальний напій, який потішить вас у прохолодний вечір.
Немає смачнішого та приємнішого напою для зимового вечора, ніж ароматний домашній глінтвейн. Готувати його дуже просто, а головний секрет — побільше спецій і фруктів. Якщо раніше не пробували готувати глінтвейн вдома — обов'язково виправте це і скористайтеся нашим рецептом.
Найсмачніший глінтвейн виходить із солодкого і напівсолодкого червоного вина, тому можна використовувати кагор. Нехай звучить і незвично, але смак такого напою просто неперевершений. Тим більше, що в глінтвейн на кагорі не потрібно додавати цукор.
Інгредієнти:
- пляшка вина
- 1 великий апельсин
- половина лимона
- 4 маленьких яблука (або 2 великих)
- 2-3 палички кориці
- 10 горошин суміші перців
- кілька зерен кардамону
- 5 паличок гвоздики
- 2 зірочки анісу
- 3 лаврові листки
- ванілін (за бажанням)
- 1 столова ложка меду
- корінь імбиру
Приготування:
Крок 1
Налийте вино в каструлю і додайте всі перераховані спеції, покладіть мед, щіпку ваніліну для аромату, почистіть і наріжте невеликий шматочок імбиру.
Крок 2
Наріжте апельсин кружечками разом зі шкіркою, лимон і яблука часточками, але приберіть з них все кісточки.
Крок 3
Перед тим як покласти цитрусові в каструлю, вичавіть з них сік і вилийте його в ваше вино. Тепер покладіть яблука і добре все перемішайте.
Крок 4
Увімкніть мінімальний режим на вашій плиті та підігрівайте вино зі спеціями. Воно не повинно кипіти, але його необхідно добре прогріти. Коли вино дійде до кипіння — вимкніть, дайте настоятися хвилин 10. Глінтвейн готовий і його можна розливати. Якщо хочете, можете процідити напій через сито.
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