Домашній глінтвейн: простий рецепт ароматного зимового напою

Це популярний зігрівальний напій, який потішить вас у прохолодний вечір.

Немає смачнішого та приємнішого напою для зимового вечора, ніж ароматний домашній глінтвейн. Готувати його дуже просто, а головний секрет — побільше спецій і фруктів. Якщо раніше не пробували готувати глінтвейн вдома — обов'язково виправте це і скористайтеся нашим рецептом.

Найсмачніший глінтвейн виходить із солодкого і напівсолодкого червоного вина, тому можна використовувати кагор. Нехай звучить і незвично, але смак такого напою просто неперевершений. Тим більше, що в глінтвейн на кагорі не потрібно додавати цукор.

Інгредієнти:

пляшка вина

1 великий апельсин

половина лимона

4 маленьких яблука (або 2 великих)

2-3 палички кориці

10 горошин суміші перців

кілька зерен кардамону

5 паличок гвоздики

2 зірочки анісу

3 лаврові листки

ванілін (за бажанням)

1 столова ложка меду

корінь імбиру

Приготування:

Крок 1

Налийте вино в каструлю і додайте всі перераховані спеції, покладіть мед, щіпку ваніліну для аромату, почистіть і наріжте невеликий шматочок імбиру.

Крок 2

Наріжте апельсин кружечками разом зі шкіркою, лимон і яблука часточками, але приберіть з них все кісточки.

Крок 3

Перед тим як покласти цитрусові в каструлю, вичавіть з них сік і вилийте його в ваше вино. Тепер покладіть яблука і добре все перемішайте.

Крок 4

Увімкніть мінімальний режим на вашій плиті та підігрівайте вино зі спеціями. Воно не повинно кипіти, але його необхідно добре прогріти. Коли вино дійде до кипіння — вимкніть, дайте настоятися хвилин 10. Глінтвейн готовий і його можна розливати. Якщо хочете, можете процідити напій через сито.

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