Домашній квас із Бородинського хліба: рецепт смачного напою

Хлібний квас не лише втамовує спрагу, а й підтримує роботу травної системи, завдяки природним процесам бродіння. На сторінці фудблогерки Inna_la.food розповіли про перевірений рецепт квасу з ароматного Бородинського хліба, який легко приготувати вдома без жодних хімічних добавок.

Бородинський хліб має насичений смак та особливий аромат завдяки житньому борошну та спеціям, коріандру, кмину, солоду. Саме ці інгредієнти роблять квас не тільки смачним, а й корисним, надають йому приємний пряний присмак.

Інгредієнти Бородинський хліб 4–5 скибок Родзинки 2 ст. л Цукор 2/3 склянки Вода 3 л

Приготування

Візьміть Бородинський хліб, наріжте його на невеликі шматочки та підсушіть у духовці чи на сухій сковороді до золотистого кольору. Важливо не пересушити та не спалити, інакше квас матиме гіркоту. У трилітрову банку покладіть підсушений хліб, додайте родзинки та цукор. Залийте інгредієнти кип’яченою охолодженою водою, заповніть банку майже доверху. Накрийте банку марлею чи чистим рушничком та залиште у темному теплому місці на 2–3 дні. Чим тепліше у приміщенні, тим швидше відбудеться бродіння. Коли квас набуде приємного кисло-солодкого смаку та легкого газування, процідіть його через сито чи марлю. Перелийте у чисті пляшки та зберігайте у холодильнику не довше 5–7 днів.

Поради

Якщо хочете, щоб квас мав вираженіший аромат, додайте під час настоювання кілька гілочок м’яти чи кілька кірочок лимона.

Приготувати домашній квас із Бородинського хліба — це просто, економно та надзвичайно смачно. І вже за кілька днів ви зможете насолоджуватися натуральним, свіжим напоєм, який колись був справжнім літнім хітом у кожній українській родині.