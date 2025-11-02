ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
47
Час на прочитання
1 хв

Домашній кисломолочний сир: рецепт нашвидкуруч

Якщо ви думаєте, що домашній сир — це справа годин і навіть днів, сьогодні ми доведемо протилежне. Без зайвих складнощів, консервантів і довгих годин на кухні, приготування займе всього 30 хв.

Автор публікації
Станіслава Бондаренко
Час приготування
30 хвилин
Харчова цінність на 100 г
190 ккал
Домашній кисломолочний сир

Домашній кисломолочний сир / © Credits

Фудблогер Олександр Огороднік розповів про рецепт кисломолочного сиру, який реально приготувати всього за пів години, а у результаті матимете ніжний, м’який та ідеальний сир як для сирників, так і для вареників або просто десерту з медом.

Інгредієнти

Молоко 3,5%
2 л
Кефір 3,5%
1 л

Приготування

  1. Доведіть молоко майже до кипіння (90–95°C).

  2. Влийте кефір і одразу почне утворюватися згусток.

  3. Легенько прогрійте суміш до легкого кипіння, вимкніть плиту та залиште на 5–10 хв.

  4. Процідіть через марлю і ваш домашній сир готовий.

Поради

  • Якщо проціджувати 30 хв, сир буде ніжний та м’який.

  • Якщо проціджувати 2 години, сир вийде щільнішим і сухим.

  • Сироватку не виливайте, вона ідеально підійде для млинців.

Використання

  • Сирники

  • Вареники

  • Сир з медом або ягодами

Домашній сир не тільки корисніший за магазинний, але й дає повний контроль над текстурою та жирністю. До того ж приготування займе всього 30 хвилин, а це швидше за доставлення.

Домашній кисломолочний сир — це швидко, просто та неймовірно смачно.

Дата публікації
Кількість переглядів
47
