- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 47
- Час на прочитання
- 1 хв
Домашній кисломолочний сир: рецепт нашвидкуруч
Якщо ви думаєте, що домашній сир — це справа годин і навіть днів, сьогодні ми доведемо протилежне. Без зайвих складнощів, консервантів і довгих годин на кухні, приготування займе всього 30 хв.
Фудблогер Олександр Огороднік розповів про рецепт кисломолочного сиру, який реально приготувати всього за пів години, а у результаті матимете ніжний, м’який та ідеальний сир як для сирників, так і для вареників або просто десерту з медом.
Інгредієнти
- Молоко 3,5%
- 2 л
- Кефір 3,5%
- 1 л
Приготування
Доведіть молоко майже до кипіння (90–95°C).
Влийте кефір і одразу почне утворюватися згусток.
Легенько прогрійте суміш до легкого кипіння, вимкніть плиту та залиште на 5–10 хв.
Процідіть через марлю і ваш домашній сир готовий.
Поради
Якщо проціджувати 30 хв, сир буде ніжний та м’який.
Якщо проціджувати 2 години, сир вийде щільнішим і сухим.
Сироватку не виливайте, вона ідеально підійде для млинців.
Використання
Сирники
Вареники
Сир з медом або ягодами
Домашній сир не тільки корисніший за магазинний, але й дає повний контроль над текстурою та жирністю. До того ж приготування займе всього 30 хвилин, а це швидше за доставлення.
Домашній кисломолочний сир — це швидко, просто та неймовірно смачно.