Домашній кисломолочний сир: рецепт нашвидкуруч

Фудблогер Олександр Огороднік розповів про рецепт кисломолочного сиру, який реально приготувати всього за пів години, а у результаті матимете ніжний, м’який та ідеальний сир як для сирників, так і для вареників або просто десерту з медом.

Інгредієнти Молоко 3,5% 2 л Кефір 3,5% 1 л

Приготування

Доведіть молоко майже до кипіння (90–95°C). Влийте кефір і одразу почне утворюватися згусток. Легенько прогрійте суміш до легкого кипіння, вимкніть плиту та залиште на 5–10 хв. Процідіть через марлю і ваш домашній сир готовий.

Поради

Якщо проціджувати 30 хв, сир буде ніжний та м’який.

Якщо проціджувати 2 години, сир вийде щільнішим і сухим.

Сироватку не виливайте, вона ідеально підійде для млинців.

Використання

Сирники

Вареники

Сир з медом або ягодами

Домашній сир не тільки корисніший за магазинний, але й дає повний контроль над текстурою та жирністю. До того ж приготування займе всього 30 хвилин, а це швидше за доставлення.

Домашній кисломолочний сир — це швидко, просто та неймовірно смачно.