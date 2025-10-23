- Дата публікації
Домашній оселедець із товстолобика: простий рецепт
Риба виходить в міру солоною, а завдяки спеціям ароматною. Зберігати її можна в холодильнику до місяця.
Подайте з картоплею, хлібом або просто як закуску.
Інгредієнти:
товстолоб — 2 кг;
цибуля ріпчаста;
олія.
Маринад:
вода — 1 літр;
цукор — 100 г;
сіль — 150 г;
оцет 9% — 100 мл;
перець чорний горошком — 1 ст л.;
коріандр горошком — 0,5 ст л.;
лавровий лист — 5 шт.
Приготування:
Товстолоб почистіть від луски, видаліть нутрощі, голову, хвіст і плавнці. Помийте, просушіть паперовим рушником, акуратно відокремте філе від хребта, видаліть великі кістки і наріжте шматочками завтовшки 1,5-2 сантиметри.
Воду закип’ятіть, додайте цукор, сіль, перець чорний горошком, коріандр, лавровий лист, перемішайте, доки сіль і цукор розчиняться, зніміть з вогню, влийте оцет і остудіть.
Цибулю наріжте кільцями.
Рибу викладіть в емальовану посудину, залийте маринадом, покладіть зверху вантаж і поставте в холодильник на 24 години, потім маринад злийте, рибу перекладіть у посудину, перекладаючи її цибулею, залийте олією і дайте настоятися 1-2 години.
Поради:
Рибу зберігайте в скляній ємності.