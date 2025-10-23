ТСН у соціальних мережах

Рецепти
80
1 хв

Домашній оселедець із товстолобика: простий рецепт

Риба виходить в міру солоною, а завдяки спеціям ароматною. Зберігати її можна в холодильнику до місяця.

Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
Домашній оселедець із товстолобика

Домашній оселедець із товстолобика / © Credits

Подайте з картоплею, хлібом або просто як закуску.

Інгредієнти:

  • товстолоб — 2 кг;

  • цибуля ріпчаста;

  • олія.

Маринад:

  • вода — 1 літр;

  • цукор — 100 г;

  • сіль — 150 г;

  • оцет 9% — 100 мл;

  • перець чорний горошком — 1 ст л.;

  • коріандр горошком — 0,5 ст л.;

  • лавровий лист — 5 шт.

Приготування:

  1. Товстолоб почистіть від луски, видаліть нутрощі, голову, хвіст і плавнці. Помийте, просушіть паперовим рушником, акуратно відокремте філе від хребта, видаліть великі кістки і наріжте шматочками завтовшки 1,5-2 сантиметри.

  2. Воду закип’ятіть, додайте цукор, сіль, перець чорний горошком, коріандр, лавровий лист, перемішайте, доки сіль і цукор розчиняться, зніміть з вогню, влийте оцет і остудіть.

  3. Цибулю наріжте кільцями.

  4. Рибу викладіть в емальовану посудину, залийте маринадом, покладіть зверху вантаж і поставте в холодильник на 24 години, потім маринад злийте, рибу перекладіть у посудину, перекладаючи її цибулею, залийте олією і дайте настоятися 1-2 години.

Поради:

Рибу зберігайте в скляній ємності.

