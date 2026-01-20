ТСН у соціальних мережах

Рецепти
218
1 хв

Домашній паштет із печінки в банках: рецепт смачного перекусу

Паштет із курячої печінки заготовити про запас зовсім нескладно. Бутерброд із ним стане чудовим сніданком або перекусом упродовж дня, а також чудово підійде як начинка для вареників, пиріжків або млинців.

Катерина Труш
2 год. 30 хв.
196 ккал
Паштет із печінки в банках

Паштет із печінки в банках / © Credits

Страва виходить смачною, з ніжним вершковим смаком, і зробить цей печінковий паштет вашим улюбленим.

Інгредієнти

печінка куряча
800 г
яйця курячі
4 шт.
масло вершкове
150 г
олія
2 ст. л.
цибуля ріпчаста
2 шт.
морква
1 шт.
перець чорний мелений
сіль

  1. Печінку очистьте від плівок, жовчних проток, наріжте на невеликі шматочки, промийте та обсушіть паперовим рушником.

  2. Цибулю, моркву почистьте і помийте. Цибулю наріжте на дрібні кубики, моркву натріть на середній тертці.

  3. У сковороді на середньому вогні розігрійте олію, викладіть цибулю, моркву та обсмажте до м’якості.

  4. У чашу блендера викладіть печінку, яйця, обсмажені овочі, розтоплене вершкове масло, перець чорний мелений, сіль і пробийте в однорідну масу.

  5. Наповніть чисті баночки паштетом, не доходячи до краю три сантиметри, і накрийте кришками.

  6. У каструлю на дно викладіть рушник, виставте баночки з паштетом і залийте водою так, щоб вона була по плічка банок.

  7. Стерилізуйте від моменту закипання 1,5–2 години на середньому вогні, потім вийміть їх із води, закатайте кришки і відправте їх знову в каструлю до повного охолодження. Зберігайте в прохолодному місці.

Поради:

  • Замість курячої можна використовувати свинячу, індичу печінку.

  • Баночки використовуйте 0,5-літрові.

218
