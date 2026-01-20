Домашній паштет із печінки в банках: рецепт смачного перекусу

Страва виходить смачною, з ніжним вершковим смаком, і зробить цей печінковий паштет вашим улюбленим.

Печінку очистьте від плівок, жовчних проток, наріжте на невеликі шматочки, промийте та обсушіть паперовим рушником.

Цибулю, моркву почистьте і помийте. Цибулю наріжте на дрібні кубики, моркву натріть на середній тертці.

У сковороді на середньому вогні розігрійте олію, викладіть цибулю, моркву та обсмажте до м’якості.

У чашу блендера викладіть печінку, яйця, обсмажені овочі, розтоплене вершкове масло, перець чорний мелений, сіль і пробийте в однорідну масу.

Наповніть чисті баночки паштетом, не доходячи до краю три сантиметри, і накрийте кришками.

У каструлю на дно викладіть рушник, виставте баночки з паштетом і залийте водою так, щоб вона була по плічка банок.