Домашній паштет із печінки в банках: рецепт смачного перекусу
Паштет із курячої печінки заготовити про запас зовсім нескладно. Бутерброд із ним стане чудовим сніданком або перекусом упродовж дня, а також чудово підійде як начинка для вареників, пиріжків або млинців.
Страва виходить смачною, з ніжним вершковим смаком, і зробить цей печінковий паштет вашим улюбленим.
Інгредієнти
- печінка куряча
- 800 г
- яйця курячі
- 4 шт.
- масло вершкове
- 150 г
- олія
- 2 ст. л.
- цибуля ріпчаста
- 2 шт.
- морква
- 1 шт.
- перець чорний мелений
-
- сіль
-
Печінку очистьте від плівок, жовчних проток, наріжте на невеликі шматочки, промийте та обсушіть паперовим рушником.
Цибулю, моркву почистьте і помийте. Цибулю наріжте на дрібні кубики, моркву натріть на середній тертці.
У сковороді на середньому вогні розігрійте олію, викладіть цибулю, моркву та обсмажте до м’якості.
У чашу блендера викладіть печінку, яйця, обсмажені овочі, розтоплене вершкове масло, перець чорний мелений, сіль і пробийте в однорідну масу.
Наповніть чисті баночки паштетом, не доходячи до краю три сантиметри, і накрийте кришками.
У каструлю на дно викладіть рушник, виставте баночки з паштетом і залийте водою так, щоб вона була по плічка банок.
Стерилізуйте від моменту закипання 1,5–2 години на середньому вогні, потім вийміть їх із води, закатайте кришки і відправте їх знову в каструлю до повного охолодження. Зберігайте в прохолодному місці.
Поради:
Замість курячої можна використовувати свинячу, індичу печінку.
Баночки використовуйте 0,5-літрові.