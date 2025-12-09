Домашній плавлений сир за 7 хвилин: рецепт смачного намащення

Домашній плавлений сир tiktok.com_@katya_rybalka

Фудблогерка Катя Рибалка поділилася рецептом, який уже розлетівся соцмережами: усього за декілька хвилин на плиті, на вашому столі буде ніжний, пластичний, абсолютно натуральний плавлений сир, без стабілізаторів, консервантів і довгих списків «Е».

Ідеально для тостів, круасанів, пасти, гарячих бутербродів або як корисна заміна магазинному намащенню.

Інгредієнти кисломолочний сир 350 г яйця 2 шт. вершкове масло 70 г сіль 1 ч. л сода 1 ч. л лимонний сік (або 1/3 ч. л лимонної кислоти) 1 ч. л

Приготування

Перебийте масу блендером. Сир, яйця, масло, сіль, сода та лимонний сік — усе одразу у чашу. Має вийти густа кремова основа. Варіть рівно 7 хв. Поставте каструлю на повільний вогонь. Постійно помішуйте, структура змінюється майже миттєво та щоб уникнути пригорання, краще не відходити. На 5–7 хв. суміш починає тягнутися. Ще раз перебийте блендером. Для ідеальної однорідності та глянцевої текстури. Перекладіть у контейнер і охолодіть. Після охолодження сир ущільниться та стане таким же ніжним, як класичний «плавлений сирок», тільки без зайвих домішків.

Подача

на ранкові грінки

у рум’яні гарячі сендвічі

у пасту (розтоплюється мов чедер)

у несолодкі мафіни

у картопляне пюре

як намащення до овочів (морква, селера, огірок)

Гладкий, еластичний, ніжний сир, який нагадує той самий «плавлений сир» із дитинства, але зроблений власноруч і ви точно знаєте, що всередині.