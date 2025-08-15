Домашній пломбір: рецепт смачного морозива

Домашній пломбір / © Credits

Реклама

Приготувати морозиво вдома зовсім не складно і вам навіть не знадобиться спеціальна морозильна машина. На сторінці mil_alexx_pp розповіли, про рецепт вершкового пломбіру, який легко повторити на власній кухні.

Інгредієнти Вершки 500 мл Вафлі (тонкі, прямокутні чи круглі) 2 шт. Ванілін 2 г Згущене молоко 300 г Чорний чи молочний шоколад 20 г

Приготування

Влийте холодні жирні вершки у глибоку миску, додайте ванілін і збивайте міксером до утворення густого крему. Секрет успіху — добре охолоджені вершки та посуд. Акуратно влийте його у вершкову масу та збивайте ще 2 хв, доки суміш не стане абсолютно однорідною. Наріжте шоколад дрібними кубиками, не натирайте, так він краще відчуватиметься у пломбірі, та додайте до маси. Можна замінити шоколад на горіхи, родзинки, цукати чи навіть подрібнене печиво. Вистеліть дно та боки форми харчовою плівкою. Покладіть на дно вафлю, вилийте вершкову масу, накрийте другою вафлею. Поставте форму у морозильну камеру на 7–10 годин. Коли пломбір повністю застигне, він готовий до подачі.

Поради

Щоб різати морозиво легко, нагрійте ніж у гарячій воді.

Для насиченішого смаку можна додати ложку коньяку чи лікеру, тоді алкоголь знизить кристалізацію та зробить пломбір ще ніжнішим.

Якщо хочете дієтичний варіант, використайте вершки 20% і згущене молоко без цукру, додайте замість нього мед або сироп агави.

Домашній пломбір — це ідеальний спосіб освіжитися та потішити себе влітку. Мінімум зусиль, максимум смаку та жодних сумнівів у користі інгредієнтів.