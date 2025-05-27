Домашній сир із мигдалевого молока: оригінальний рецепт / © Associated Press

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Один із таких чудових варіантів — домашній мигдалевий сир, приготований із власноруч зробленого мигдалевого молока. Він має ніжну текстуру, приємний горіховий присмак та ідеально підходить як для сніданкових тостів, так і для десертів. Про рецепт приготування розповів фудблогер Рома Ємець.

Мигдаль — це джерело білка, вітаміну Е, магнію, кальцію та корисних жирів. Він чудово засвоюється організмом і підходить навіть для тих, хто дотримується веганського чи безглютенового харчування. А головне — з мигдалю можна легко приготувати як рослинне молоко, так і ніжний сир без додавання консервантів чи стабілізаторів.

Інгредієнти

Для приготування мигдалевого молока

Мигдальні пластівці (або цілий мигдаль) 250 г

Чиста вода 1,5 л

Сіль ¼ ч. л

Для приготування сиру

Лимонний сік (або яблучний оцет) 1 ст. л.

Приготування

Приготування мигдалевого молока

Замочіть мигдаль. Якщо ви використовуєте цілі горіхи — замочіть їх у воді на 6–8 годин (або на ніч). Потім обов’язково зніміть шкірку — вона легко злазить після замочування. Пластівці можна використовувати без очищення. Збийте у блендері. Змішайте замочений мигдаль з 1,5 л води та збивайте 1–2 хв у потужному блендері до утворення однорідної суміші. Процідіть і відіжміть. Процідіть суміш через марлю, тонкий рушник або спеціальний мішечок для горіхового молока. Залишки — це окара (горіхова макуха) — її можна додати у тісто, кашу чи висушити для використання як мигдалеве борошно. Зберігання. Молоко зберігайте у скляній банці у холодильнику не довше 3 днів. Воно ідеально підходить для кави, смузі, випічки чи десертів.

Приготування домашнього мигдалевого сиру

Нагрійте молоко.Перелийте щойно приготоване мигдалеве молоко у каструлю та доведіть до майже кипіння (приблизно 80–90°C), але не дайте закипіти. Додайте кислоту. Додайте 1 ст. л свіжовичавленого лимонного соку чи яблучного оцту та дрібку солі. Легенько перемішайте. Молоко одразу почне згортатися. Залиште остигати. Вимкніть вогонь та дайте суміші охолонути протягом 30 хв. Проціджування та формування сиру. Перелийте сирну масу на марлю, зібрану у друшляк і дайте стекти зайвій рідині. Зав’яжіть у вузол, покладіть під легкий прес (наприклад, тарілку з невеликою банкою) та поставте у холодильник на 10–12 годин.

Поради

Залежно від вподобань, до сиру можна додати сушені томати, зелень, часник або мед і корицю — для десертного варіанту.

Якщо хочете ніжніший сир, використовуйте лимонний сік, якщо яскравіший — яблучний оцет.

Залежно від часу витримки та пресу, сир може бути ніжним, як рікота чи густішим, як крем-сир.

Зберігання

Готовий мигдалевий сир зберігається у закритому контейнері в холодильнику до 5 днів. Не підлягає заморожуванню, бо втрачає текстуру.

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Часті запитання

Чи можна використовувати інші горіхи? Так! Аналогічно готується сир із кеш’ю, волоських або бразильських горіхів, хоча смак буде трохи інший.

Чи буде такий сир танути на тості? Ні, він не плавиться як твердий сир, але чудово намазується, особливо з зеленню чи медом.

Це сир для веганів? Так, повністю рослинний, без лактози, глютену та консервантів.

Домашній мигдалевий сир — це не лише модна альтернатива молочним продуктам, а й можливість додати у свій раціон більше натурального білка, безпечного для шкіри та шлунка. Він чудово підходить для тих, хто дбає про здоров’я, фігуру чи просто любить смачну та красиву їжу.