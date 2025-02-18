Домашній твердий сир: простий рецепт, з яким впорається початківець-кулінар

Цей рецепт – ідеальне рішення для тих, хто хоче спробувати себе у ролі кухаря та насолодитися свіжим, натуральним продуктом. Завдяки простоті приготування та доступності інгредієнтів, навіть початківець впорається з рецептом. Ваш власноруч зроблений сир стане смачним доповненням до канапок і справжнім символом домашнього затишку та любові до їжі.

На сторінці mil_alexx_pp розповіли про надзвичайно простий спосіб приготування сиру, який вийде у кожного, навіть якщо ви тільки починаєте свою кулінарну подорож. Цей рецепт не тільки дозволить вам насолоджуватися свіжим, натуральним продуктом, але й додасть нотки домашнього затишку вашому столу.

Інгредієнти Молоко (жирність 3.2%) 1 л Яйця 3 шт. Сметана 200 г Сіль 1-2 ч. л

Приготування

Перелийте молоко у каструлю та додайте сіль. Якщо бажаєте, щоб сир був солонішим, додайте не менше 2-3 ч. л солі. Поставте молоко на вогонь і дайте йому закипіти. Потім змішайте сметану та яйця, і обережно влийте суміш до молока, ретельно вимішуючи все разом. Після змішування поставте каструлю на вогонь і варіть приблизно 6-8 хв, поки не почне відділятися сир від сироватки. Додатково проваріть суміш ще 2-3 хвилини, щоб впевнитися, що процес відділення відбувається рівномірно. Підготуйте марлю у два шари та викладіть сирну масу на друшляк. Перелийте сироватку, щоб залишилася лише густа маса. Перекладіть сирну масу у зручну форму. Зверху поставте вагу, щоб сир рівномірно ущільнювався. Залиште його у такому стані на 4-5 годин – цього часу достатньо для досягнення потрібної консистенції.

Поради

Використовуйте молоко з високим вмістом жиру, оскільки воно сприяє утворенню ніжної та вершкової текстури. Навіть якщо ви використовуєте магазинне молоко, результат буде чудовим.

Слідкуйте, щоб молоко не перегрівалось занадто сильно, адже це може вплинути на консистенцію готової маси.

Не бійтеся додавати різні спеції та трави – це допоможе вам створити сир із смаком, який ідеально відповідатиме вашим вподобанням. Для варіації смаку: куркума, італійські трави, перець чилі тощо.

Також варто експериментувати із зеленню, часником, паприкою та іншими добавками – це дозволить створити унікальний домашній сир, який ідеально підійде для канапок та інших закусок.

#перекус, #домашнійсир #рецепт #рецептиукраїнською #food ♬ оригінальний звук - Алекс @mil_alexx_pp ТВЕРДИЙ ДОМАШНІЙ СИР, дуже простий рецепт, який Вийде у кожного ⠀ ✔️ Маленьке прохання - якщо зберегли собі рецепт - поставте ❤️, мені це дуже важливо ✅Нам знадобиться: 1л молока - чим жирніше, тим краще 3 яйця 200г сметани 15-20% сіль - 1-2ч.л(а якщо хочете щоб був солоний сир, то 3ч.л) можна зробити з різними смаками: +1-2ч.л куркуми, 0.5ч.л італійських трав, трішки перцю чилі ⏳час приготування:20хв + 4-5 годин на дозрівання Прийом: #сніданок #вечеря ⚖️вага готової порції - 330-360г. цей сир годиться до канапок - а от плавитись він не буде Я готував із покупного молока, тому за це не переймайтесь - у Вас вийде також. Брав магазинне молоко жирністю у 3.2% Молоко переливаємо в каструлю, додаємо сіль - якщо бажаєте щоб сир був солоним, то додайте не менше 2-3ч.л солі. У мене вийшов ніжно-вершковим, з солодкуватим присмаком, бо я додав 1ч.л солі молоко ставимо на вогонь і даємо закипіти змішуємо сметану і яйця, і перекидаємо до молока. Вимішуємо все разом ставимо на газ, варимо близько 6-8хв, поки не почне сир відділятись від сироватки, як на відео, та проваріть ще 2-3хв складаємо марлю в два шари, і викладаємо на друшляк. Переливаємо, відціджуємо рідину сирну масу кладемо в зручну форму, я взяв пластикове відерко, в якому пробив дірочки. Зверху ставимо вагу. Так лишаємо на 4-5годин, і буде достатньо. І готово щоб зробити зі смаками, до суміші із сметани та яєць додайте куркуму, чилі та італійські трави також можна спробувати приготувати із зеленню, часником, паприкою і іншими добавками Всім смачногооо #твердийсир

Насолоджуйтеся процесом, експериментуйте з ароматами та нехай кожен шматочок сиру дарує тепло та радість.

Смачного!

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