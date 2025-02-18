Домашній твердий сир: простий рецепт, з яким впорається початківець-кулінар

Цей рецепт – ідеальне рішення для тих, хто хоче спробувати себе у ролі кухаря та насолодитися свіжим, натуральним продуктом. Завдяки простоті приготування та доступності інгредієнтів, навіть початківець впорається з рецептом. Ваш власноруч зроблений сир стане смачним доповненням до канапок і справжнім символом домашнього затишку та любові до їжі.
На сторінці mil_alexx_pp розповіли про надзвичайно простий спосіб приготування сиру, який вийде у кожного, навіть якщо ви тільки починаєте свою кулінарну подорож. Цей рецепт не тільки дозволить вам насолоджуватися свіжим, натуральним продуктом, але й додасть нотки домашнього затишку вашому столу.
Інгредієнти
- Молоко (жирність 3.2%)
- 1 л
- Яйця
- 3 шт.
- Сметана
- 200 г
- Сіль
- 1-2 ч. л
Приготування
- Перелийте молоко у каструлю та додайте сіль. Якщо бажаєте, щоб сир був солонішим, додайте не менше 2-3 ч. л солі.
- Поставте молоко на вогонь і дайте йому закипіти. Потім змішайте сметану та яйця, і обережно влийте суміш до молока, ретельно вимішуючи все разом.
- Після змішування поставте каструлю на вогонь і варіть приблизно 6-8 хв, поки не почне відділятися сир від сироватки. Додатково проваріть суміш ще 2-3 хвилини, щоб впевнитися, що процес відділення відбувається рівномірно.
- Підготуйте марлю у два шари та викладіть сирну масу на друшляк. Перелийте сироватку, щоб залишилася лише густа маса.
- Перекладіть сирну масу у зручну форму. Зверху поставте вагу, щоб сир рівномірно ущільнювався. Залиште його у такому стані на 4-5 годин – цього часу достатньо для досягнення потрібної консистенції.
Поради
- Використовуйте молоко з високим вмістом жиру, оскільки воно сприяє утворенню ніжної та вершкової текстури. Навіть якщо ви використовуєте магазинне молоко, результат буде чудовим.
- Слідкуйте, щоб молоко не перегрівалось занадто сильно, адже це може вплинути на консистенцію готової маси.
- Не бійтеся додавати різні спеції та трави – це допоможе вам створити сир із смаком, який ідеально відповідатиме вашим вподобанням. Для варіації смаку: куркума, італійські трави, перець чилі тощо.
- Також варто експериментувати із зеленню, часником, паприкою та іншими добавками – це дозволить створити унікальний домашній сир, який ідеально підійде для канапок та інших закусок.
@mil_alexx_pp ТВЕРДИЙ ДОМАШНІЙ СИР, дуже простий рецепт, який Вийде у кожного ⠀ ✔️ Маленьке прохання - якщо зберегли собі рецепт - поставте ❤️, мені це дуже важливо ✅Нам знадобиться: 1л молока - чим жирніше, тим краще 3 яйця 200г сметани 15-20% сіль - 1-2ч.л(а якщо хочете щоб був солоний сир, то 3ч.л) можна зробити з різними смаками: +1-2ч.л куркуми, 0.5ч.л італійських трав, трішки перцю чилі ⏳час приготування:20хв + 4-5 годин на дозрівання Прийом: #сніданок, #перекус, #вечеря ⚖️вага готової порції - 330-360г. цей сир годиться до канапок - а от плавитись він не буде Я готував із покупного молока, тому за це не переймайтесь - у Вас вийде також. Брав магазинне молоко жирністю у 3.2% Молоко переливаємо в каструлю, додаємо сіль - якщо бажаєте щоб сир був солоним, то додайте не менше 2-3ч.л солі. У мене вийшов ніжно-вершковим, з солодкуватим присмаком, бо я додав 1ч.л солі молоко ставимо на вогонь і даємо закипіти змішуємо сметану і яйця, і перекидаємо до молока. Вимішуємо все разом ставимо на газ, варимо близько 6-8хв, поки не почне сир відділятись від сироватки, як на відео, та проваріть ще 2-3хв складаємо марлю в два шари, і викладаємо на друшляк. Переливаємо, відціджуємо рідину сирну масу кладемо в зручну форму, я взяв пластикове відерко, в якому пробив дірочки. Зверху ставимо вагу. Так лишаємо на 4-5годин, і буде достатньо. І готово щоб зробити зі смаками, до суміші із сметани та яєць додайте куркуму, чилі та італійські трави також можна спробувати приготувати із зеленню, часником, паприкою і іншими добавками Всім смачногооо #твердийсир #домашнійсир #рецепт #рецептиукраїнською #food ♬ оригінальний звук - Алекс
Насолоджуйтеся процесом, експериментуйте з ароматами та нехай кожен шматочок сиру дарує тепло та радість.
Смачного!
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