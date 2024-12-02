Домашній ванільно-ягідний торт-морозиво: рецепт смачного десерту

Якщо ви шукаєте ідеальний десерт, який сподобається і дітям, і дорослим, спробуйте цей рецепт ванільно-ягідного торта-морозива. Простий у приготуванні, ніжний та дуже смачний – він стане вашою секретною зброєю на будь-якому сімейному святі чи застіллі.

Рецептом поділилися на сторінці lichtenstadt і він точно заслуговує на місце у вашій кулінарній книзі. Рецепт розрахований на форму 30х20 см.

Інгредієнти Печиво 24–36 шт. Вершки 38% 250 мл Цукор ½ склянки Ванільний пудинг 3 ст. л Сир (жирність 5–9%) 500 г Ваніль Заморожені ягоди 200 г

Приготування

Викладіть форму пергаментом – це полегшить виймання готового торта. На дно рівномірно розкладіть печиво. Запам’ятайте їхнє розташування (це важливо для завершального етапу). У великій мисці змішайте холодні вершки, ванільний пудинг і цукор. Збийте міксером до отримання густої кремоподібної консистенції. Додайте сир і ваніль, знову добре перемішайте. Розділіть крем на дві частини. Половину викладіть у форму на шар печива, рівномірно розподіливши ложкою. У другу половину крему додайте заморожені ягоди та ретельно перемішайте. Викладіть цю суміш поверх білого крему, рівним шаром. Зверху на ягідний шар знову викладіть бісквіти, зберігаючи їхнє початкове розташування. Це зробить ваш десерт естетичним і зручним для нарізання. Поставте форму у морозилку мінімум на 5 годин або на ніч, щоб торт добре застиг. Перед подачею вийміть торт із форми, акуратно зніміть папір для випікання та наріжте великим гострим ножем на порційні шматочки.

Торт чудово зберігається до місяця у морозильній камері, якщо загорнути його в герметичну упаковку. Щоб зробити подачу елегантнішою, прикрасьте кожен шматочок свіжими ягодами, листочками м’яти чи дрібкою тертого шоколаду.

Цей десерт стане окрасою будь-якого столу та залишить незабутнє враження на ваших гостей. Спробуйте його вже найближчим часом.

Нещодавно ми писали, як приготувати домашнє морозиво без молока.

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