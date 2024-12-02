Домашній ванільно-ягідний торт-морозиво: рецепт смачного десерту

Якщо ви шукаєте ідеальний десерт, який сподобається і дітям, і дорослим, спробуйте цей рецепт ванільно-ягідного торта-морозива. Простий у приготуванні, ніжний та дуже смачний – він стане вашою секретною зброєю на будь-якому сімейному святі чи застіллі.
Рецептом поділилися на сторінці lichtenstadt і він точно заслуговує на місце у вашій кулінарній книзі. Рецепт розрахований на форму 30х20 см.
Інгредієнти
- Печиво
- 24–36 шт.
- Вершки 38%
- 250 мл
- Цукор
- ½ склянки
- Ванільний пудинг
- 3 ст. л
- Сир (жирність 5–9%)
- 500 г
- Ваніль
- Заморожені ягоди
- 200 г
Приготування
- Викладіть форму пергаментом – це полегшить виймання готового торта. На дно рівномірно розкладіть печиво. Запам’ятайте їхнє розташування (це важливо для завершального етапу).
- У великій мисці змішайте холодні вершки, ванільний пудинг і цукор. Збийте міксером до отримання густої кремоподібної консистенції. Додайте сир і ваніль, знову добре перемішайте.
- Розділіть крем на дві частини. Половину викладіть у форму на шар печива, рівномірно розподіливши ложкою.
- У другу половину крему додайте заморожені ягоди та ретельно перемішайте. Викладіть цю суміш поверх білого крему, рівним шаром.
- Зверху на ягідний шар знову викладіть бісквіти, зберігаючи їхнє початкове розташування. Це зробить ваш десерт естетичним і зручним для нарізання.
- Поставте форму у морозилку мінімум на 5 годин або на ніч, щоб торт добре застиг.
- Перед подачею вийміть торт із форми, акуратно зніміть папір для випікання та наріжте великим гострим ножем на порційні шматочки.
Торт чудово зберігається до місяця у морозильній камері, якщо загорнути його в герметичну упаковку. Щоб зробити подачу елегантнішою, прикрасьте кожен шматочок свіжими ягодами, листочками м’яти чи дрібкою тертого шоколаду.
Цей десерт стане окрасою будь-якого столу та залишить незабутнє враження на ваших гостей. Спробуйте його вже найближчим часом.
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