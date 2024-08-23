Домашня чурчхела: рецепт традиційних грузинських солодощів

Фудблогерка nisenitnitsia_ показала, як приготувати смачну чурчхелу у себе вдома.

Інгредієнти Сік 1 л Борошно 50 г Цукор 2 ст.л Волоський горіх 400 г

Приготування:

Горіхи підсушити на сухій пательні;

Нанизати на подвійну нитку. На кінцях робити вузли;

Влити сік у каструлю, додати туди цукор і борошно;

Варити на повільному вогні до загустіння, близько 20-30 хвилин;

Трохи остудити та занурити горішки у цю масу;

Покласти на 15 хвилин на тарілку, а потім повторно занурити у сік;

За бажанням можна занурити втретє;

Потім підвісити сушитися на 2-3 дні в сухе місце без сонця.

Поради:

На бажання можна додати інші горіхи чи використати сухофрукти;

Сік також обирайте на свій смак, хоча традиційно використовують виноградний або гранатовий.

Смачного!

Чурчхела — це не тільки смачно, але й корисно. Тож можна дозволити собі зʼїсти трошки більше, ніж звичайних солодощів.

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