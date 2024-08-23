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Домашня чурчхела: рецепт традиційних грузинських солодощів

Час приготування
1 година
Харчова цінність на 100 г
406 ккал
Дата публікації
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185
Час на прочитання
1 хв
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Домашня чурчхела: рецепт традиційних грузинських солодощів

Чурчхела / Фото: Credits

Спробуйте приготувати грузинські ласощі, смак яких нагадує дитинство.

Фудблогерка nisenitnitsia_ показала, як приготувати смачну чурчхелу у себе вдома.

Інгредієнти

Сік
1 л
Борошно
50 г
Цукор
2 ст.л
Волоський горіх
400 г

Приготування:

  • Горіхи підсушити на сухій пательні;
  • Нанизати на подвійну нитку. На кінцях робити вузли;
  • Влити сік у каструлю, додати туди цукор і борошно;
  • Варити на повільному вогні до загустіння, близько 20-30 хвилин; 
  • Трохи остудити та занурити горішки у цю масу; 
  • Покласти на 15 хвилин на тарілку, а потім повторно занурити у сік;
  • За бажанням можна занурити втретє;
  • Потім підвісити сушитися на 2-3 дні в сухе місце без сонця.

Поради:

  • На бажання можна додати інші горіхи чи використати сухофрукти;
  • Сік також обирайте на свій смак, хоча традиційно використовують виноградний або гранатовий.

Смачного!

Чурчхела — це не тільки смачно, але й корисно. Тож можна дозволити собі зʼїсти трошки більше, ніж звичайних солодощів.

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