Домашня чурчхела: рецепт традиційних грузинських солодощів

Спробуйте приготувати грузинські ласощі, смак яких нагадує дитинство.
Фудблогерка nisenitnitsia_ показала, як приготувати смачну чурчхелу у себе вдома.
Інгредієнти
- Сік
- 1 л
- Борошно
- 50 г
- Цукор
- 2 ст.л
- Волоський горіх
- 400 г
Приготування:
- Горіхи підсушити на сухій пательні;
- Нанизати на подвійну нитку. На кінцях робити вузли;
- Влити сік у каструлю, додати туди цукор і борошно;
- Варити на повільному вогні до загустіння, близько 20-30 хвилин;
- Трохи остудити та занурити горішки у цю масу;
- Покласти на 15 хвилин на тарілку, а потім повторно занурити у сік;
- За бажанням можна занурити втретє;
- Потім підвісити сушитися на 2-3 дні в сухе місце без сонця.
Поради:
- На бажання можна додати інші горіхи чи використати сухофрукти;
- Сік також обирайте на свій смак, хоча традиційно використовують виноградний або гранатовий.
Смачного!
Чурчхела — це не тільки смачно, але й корисно. Тож можна дозволити собі зʼїсти трошки більше, ніж звичайних солодощів.
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