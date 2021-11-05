Домашня нутела з волоськими горіхами за 10 хвилин

Відома у всьому світі шоколадна паста з’явилася після Другої світової війни.

1946 року власник пекарні в італійському місті Альба П’єтро Ферреро випустив партію шоколадної пасти у вигляді батончиків, загорнутих у фольгу. Щоб заощадити на продуктах та дорогому шоколаді, він використовував фундук. А 1964 року на прилавках з’явилася відома нам шоколадна Nutella у скляних баночках.

Попри доступність, багато кулінарів намагаються відтворити смак улюблених ласощів вдома, використовуючи лише корисні продукти. Приготувати нутелу вдома можна не тільки з фундуком, але і з будь-якими іншими горіхами. Для шоколадної пасти смакують кеш'ю або волоські горіхи, головне – ретельно їх подрібнювати.

Інгредієнти:

1,5 склянки підсушених волоських горіхів

1 склянка цукру

1 склянка молока

2 ст. л. какао

2 ст. л. вершкового масла

Покроковий рецепт:

1. Волоські горіхи підсушуємо на сухій сковороді. Так готова шоколадно-горіхова паста набуде приємного аромату. Подрібнюємо горіхи в м’ясорубці.

2. У каструлю з товстим дном закладаємо одразу всі інгредієнти: горіхи, цукор, какао, молоко та вершкове масло. Перемішуємо та ставимо на повільний вогонь.

3. Доводимо суміш до кипіння, постійно помішуючи. Варимо близько 10 хвилин. За цей час маса стане густішою. Якщо хочете, щоб домашня нутела вийшла більш густою, уварюйте її до потрібної консистенції – орієнтуйтесь на свої продукти та бажаний результат.

4. Охолоджену пасту пересипаємо в банки і зберігаємо в холодильнику. Домашня нутела смакує до млинців, панкейків, вафель, кексів та круасанів.

Відеоверсія рецепту:

Смачного!

Більше рецептів шукайте на сайті Дмитра Дорошенка www.bene-gusto.com

Читайте також: Ніжний кекс із гарбузовим пюре та родзинками

Більше рецептів читайте у розділі "Кухня".

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання