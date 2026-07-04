Домашнє кавове морозиво лише з чотирьох інгредієнтів: рецепт популярного десерту

Домашнє кавове морозиво tiktok.com/@yummy.lera

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Домашні десерти дедалі частіше стають альтернативою магазинним солодощам. По-перше, ви точно знаєте, з чого вони приготовлені. По-друге, можете регулювати насиченість смаку та експериментувати з подачею. Саме таким є це кавове морозиво, про рецепт якого розповіла фудблогерка Valeriia Veligura , мінімум інгредієнтів, простий процес приготування та ефектний результат, який має не гірший вигляд за десерти з улюбленої кав’ярні.

Інгредієнти шоколад 250–300 г вершки 500 мл розчинна кава 2 ст. л згущене молоко 250 г

Домашнє кавове морозиво tiktok.com/@yummy.lera

Приготування

Спочатку підготуйте шоколадну оболонку, для цього розкладіть у вузькі пакети довжиною близько 20 см і шириною приблизно 4 см по 25–30 г шоколаду. Добре закрийте пакети та занурте їх у гарячу воду на 10–15 хв, щоб шоколад повністю розтанув. Тим часом приготуйте начинку, до добре охолоджених вершків додайте розчинну каву та збийте міксером на максимальній швидкості до загущення. Потім влийте згущене молоко та ще раз ретельно збийте масу, щоб вона стала густою та однорідною. Розтоплений шоколад рівномірно розподіліть по внутрішній поверхні пакетів, сформуйте тонкий шоколадний шар. Після цього відкрийте пакети та наповніть їх вершково-кавовою масою. Готову заготівлю поставте до морозильної камери щонайменше на 2–3 години, щоб десерт повністю застиг.

Цей десерт поєднує одразу кілька улюблених смаків, а саме, насичену каву, ніжні вершки, солодкість згущеного молока та хрусткий шоколад. При цьому він готується без морозивниці та не потребує тривалих етапів приготування.

Такий десерт стане чудовим доповненням до літнього чаювання, домашньої вечірки чи просто способом освіжитися у спекотний день.

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