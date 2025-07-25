Домашнє масло з авокадо: рецепт оригінального намащення

Домашнє масло з авокадо / © Credits

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Таке намащення Ідеально підходить для тостів, крекерів, хліба з цільнозернового борошна чи навіть як заправка до теплого салату. Сьогодні ділимося рецептом авокадо-масла про який розповіли на сторінці mil_alexx_pp.

Інгредієнти Стигле авокадо 2 шт. Масло гхі (чи вершкове масло) 50–80 г Свіжий лимонний сік 2 ст. л Сушений часник 2 г Сіль Чорний перець Сушений базилік Суміш італійських трав

Приготування

Авокадо очистити, вийняти кісточку та викласти м’якуш у глибоку миску. Додати розтоплене масло чи гхі (чим більше, тим жирніша та щільніша текстура). Влити лимонний сік, додати спеції та трави. Все перебити блендером до однорідного, гладкого крему. Перекласти у скляний чи керамічний контейнер, накрити плівкою чи кришкою. Поставити у холодильник на 1–2 години, щоб масло затверділо.

Намащення чудово зберігається у холодильнику до 3 днів.

Подача

Намазуйте на цільнозернові тости чи гречаний хліб

Використовуйте як додаток до салату

Додайте до запечених овочів або круп

Спробуйте як заправку до запеченої картоплі

Поради

Можна додати дрібку кайєнського перцю чи паприки.

Лимон можна замінити лаймом або невеликою кількістю яблучного оцту.

Можна додати 1 ст. л нутового пюре чи трохи грецького йогурту.

Користь

Авокадо — джерело здорових мононенасичених жирів, калію, вітамінів Е, К, С і групи В. Підтримує еластичність шкіри, гормональний баланс і знижує рівень «поганого» холестерину.

Масло гхі — багате на жиророзчинні вітаміни A, D, E, K та корисні жирні кислоти, які стимулюють засвоєння поживних речовин.

Лимонний сік — природний консервант і антиоксидант, зберігає яскравий колір намащення та підтримує імунітет.

Часник і трави — природні протизапальні компоненти, додають смаку та покращують травлення.

Це намащення — справжня знахідка для тих, хто хоче їсти смачно, корисно та з ідеальним балансом жирів і антиоксидантів.

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